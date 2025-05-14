Yamal dhe rinovimi me Barcelonën? Drejtori sportiv Deco: Do të ndodhë, nuk shoh asnjë problem

Ku është rinovimi i Lamine Yamal? Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, ka deklaruar për ESPN se kontrata e re për talentin spanjoll 17-vjeçar është në rrugë e sipër. Kontrata aktuale i skadon në vitin 2026, por është parashikuar zgjatje e saj sapo të mbushë 18 vjeç, më 13 korrik.
Pas triumfit në Europianin 2024 me Spanjën dhe një sezoni të jashtëzakonshëm me Barcelonën, ku ka fituar Superkupën e Spanjës dhe Kupën e Mbretit, ndërsa La Liga është thuajse e sigurt, Yamal ka konfirmuar potencialin e tij të jashtëzakonshëm.
Edhe në “El Clásico” e fundit, Yamal tregoi klasin e tij të jashtëzakonshëm, duke nisur aksionin e përmbysjes ndaj Real Madridit. Tashmë, Barcelonës i duhen vetëm dy pikë për ta siguruar matematikisht titullin. “Një lojtar duhet të jetë i lumtur aty ku ndodhet, nuk shoh një vend më të mirë për Lamine se Barcelona.
Djali është rritur këtu, është nga këtu. Kjo gjeneratë ka mundësinë të bëjë histori. Po të isha në vendin e tij, do të doja të qëndroja dhe të isha pjesë e kësaj skuadre. Nuk shoh asnjë problem, sidomos sepse ai ka tashmë një kontratë. Rinovimi do të vijë”, – u shpreh Deco për ESPN.
Në "tridentin e mrekullive", bashkë me Raphinha dhe Robert Lewandowski, Yamal ka realizuar 16 gola dhe ka dhënë 24 asistime në të gjitha kompeticionet. Ai është pjesë e çmuar e një sulmi që ka prodhuar shifra të jashtëzakonshme: 167 gola në 57 ndeshje këtë sezon.
Megjithatë, edhe pse Deco nuk ka lënë të kuptohet për ndërhyrje të mëdha në merkato këtë verë, nuk përjashtohet ardhja e ndonjë lojtari të rëndësishëm për t’i dhënë frymëmarrje brazilianit dhe “fëmijës së artë” nga Rocafonda.
