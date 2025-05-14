‘Mbretër’ të rinj në ‘fronin’ e vjetër… Egnatia ‘sundon’ Kategorinë Superiore

Nga Xhevdet Zekaj
Në një mbrëmje që do të mbetet gjatë në kujtesën e futbollit shqiptar, Egnatia shkroi një tjetër kapitull të lavdishëm në historinë e saj të re, duke triumfuar bindshëm 4-0 ndaj Vllaznisë në finalen e “Final Four” dhe duke ngritur për të dytin vit radhazi trofeun e kampionit në Kategorinë Superiore.
Në stadiumin “Arena Kombëtare”, nën dritat e prozhektorëve dhe para një publiku gjithnjë e më të dashuruar me këtë histori suksesi, që vjen nga një qytet i vogël, por me zemër të madhe, skuadra rrogozhinase dominoi nga fillimi në fund, duke konfirmuar jo vetëm epërsinë teknike dhe taktike, por mbi të gjitha karakterin prej kampioni.
Një finale që s’la vend për dilema. Që në minutat e para, Egnatia e bëri të qartë se nuk kishte ardhur për t’u zvarritur… Me qartësi në ndërtim loje, qarkullim të rrjedhshëm topi dhe shpërthime të shpejta nga krahët, kampionët e vjetër dhe të rinj të vendit neutralizuan çdo tentativë të Vllaznisë për të marrë “komandën”, sikurse bëri ndaj Dinamo City në gjysmëfinale. Goli i parë çliroi energjinë e një grupi që e ndiente titullin si detyrim dhe pasion karshi tifozëve, presidencës, stafit teknik.
Me kalimin e minutave, avantazhi nuk ishte më thjesht rezultativ, por edhe psikologjik. Egnatia nuk e “hoqi këmbën nga pedali i gazit”. Goli i dytë i vulosi frikërat, i treti i ktheu duartrokitjet në ovacione, ndërsa i katërti ishte vula finale mbi një sezon të jashtëzakonshëm.
Triumfi i dytë radhazi në Superiore nuk është më rastësi. Në fakt është shenjë e një projekti të ndërtuar me durim, vizion dhe profesionalizëm. Në një kampionat si ky i yni, ku tradita shpesh është aleat i fuqishëm, Egnatia po ndërton historinë e vet, jo me kujtime, por me fitore. Rrogozhina, një qytet i vogël në hartën e Shqipërisë, sot është pikë referimi e padiskutueshme në futbollin tonë elitar.
Ky triumf nuk është thjesht për statistika apo për medalje. Është një ftesë për të besuar tek e reja, tek organizimi dhe forca e skuadrave që ndërtohen larg zhurmës së madhe mediatike të metropolit. Në çdo ngjitje në podium, Egnatia nuk ngre vetëm trofetë, por edhe standardet.
Ky 4-0, bashkë me titullin e dytë radhazi kampion, është më shumë se një rezultat; është një mesazh. Në një kampionat që kërkon gjithnjë e më shumë cilësi, profesionalizëm dhe spektakël, Egnatia është referenca, modeli për t’u marrë shembull. Dy tituj radhazi flasin qartë: kampionët rrogozhinas nuk janë rastësorë, por të mirëorganizuar.
Egnatia sërish kampione, jo vetëm për këtë sezon, si edhe të kaluarin, por si model i një epoke që sapo ka nisur. Rrogozhinasit në futboll e meritojnë plotësisht të konsiderohen "mbretër” të rinj në “fronin” e vjetër… Po, po, sepse Egnatia po e “sundon” Kategorinë Superiore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd