Presidenti i Brazilit reagon rreth ardhjes së Carlo Ancelottit si trajner i kombëtares

BRAZIL – Një tifoz i madh i futbollit në përgjithësi dhe i Corinthians në veçanti, Presidentit Lula iu kërkua mendimi i tij për ardhjen e Carlo Ancelottit si trajner i Brazilit.
"Ancelotti ishte një lojtar i shkëlqyer, një trajner i mirë… Por problemi me Brazilin është se nuk kemi të njëjtën cilësi lojtarësh, si në vitet 1958, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002, 2006", vuri në dukje kreu 79-vjeçar i shtetit.
Sot, kemi një grup më të brishtë, është kaq e thjeshtë. Mjafton të shikosh sulmin tonë në vitin 2002 ose 2006 për të parë ndryshimin. Por, meqenëse po flasim për një trajner taktikisht super të përgatitur, mund të shpresojmë se ai do të na ndihmojë të përparojmë, së pari do të na kualifikojë për Kupën e Botës, përpara, pse jo, ta fitojmë atë”.
Presidenti Lula ‘ul entuziazmin’ rreth ardhjes së Carlo
“Nuk kam asgjë kundër faktit që ai është i huaj, – shtoi Presidenti i Republikës Braziliane në korridoret e Planaltos. – Unë thjesht mendoj se kemi trajnerë brazilianë kompetentë për të udhëhequr Seleçaon tonë (…)
I kam thënë tashmë presidentit të CBF-së, se do të doja të kisha një përvojë. Mund të thërrasim lojtarët më të mirë nga Brasileirão dhe të formojmë një Seleçao të shkëlqyer. Vetëm për të parë se si duket. Mendoj se do të ishte e njëjta gjë, ose më mirë, se Seleçao jonë aktuale…"
Në korrik 2023, Lula kishte shprehur tashmë skepticizmin e tij në kanalin SBT: "Më pëlqen Ancelotti, por pse nuk e zgjidh ai problemin e Italisë, e cila nuk mori pjesë në Kupën e Botës së fundit?”
