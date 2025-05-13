17-vjeçari largohet nga banesa në Elbasan, babai kërkon ndihmë për gjetjen e tij

Elbasan, 13 maj 2025 – Një rast shqetësues i largimit nga banesa është regjistruar në qytetin e Elbasanit, ku një 17-vjeçar rezulton i zhdukur prej gati tre javësh.
Sipas informacioneve të konfirmuara nga Policia e Shtetit, shtetasi D. M., 37 vjeç, ka paraqitur kallëzim zyrtar më datë 12 maj, ku ka deklaruar se djali i tij i mitur, 17 vjeç, është larguar nga banesa më 24 prill 2025 dhe që prej asaj dite nuk është kthyer më.
Policia lokale e Elbasanit, në bashkëpunim me strukturat përkatëse, ka nisur menjëherë punën për identifikimin e vendndodhjes dhe kthimin e sigurt të të miturit pranë familjes së tij. Deri më tani nuk janë dhënë detaje mbi arsyet e largimit apo nëse janë konstatuar të dhëna të tjera që mund të ndihmojnë në hetim.
Autoritetet bëjnë apel që kushdo që ka informacion mbi vendndodhjen e 17-vjeçarit të kontaktojë menjëherë Policinë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit qytetar në raste të tilla. Ndërkohë, materialet procedurale janë referuar në Prokurori pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme ligjore.
