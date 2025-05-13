Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident pranë shkollës 9-vjeçare në Korçë/ Makina përplas nxënësin, transportohet me urgjencë në spital
Transmetuar më 13-05-2025, 14:38

KORÇË- Një aksident i rëndë i ka ndodhur në afërsi të shkollës 9-vjeçare “Sotir Gurra” në Korçë. Siç raportohet një mjet ka goditur një nxënës që po kalonte rrugën por fatmirësisht nuk ka pësuar dëmtime.

Ambulanca ka transportuar nxënësin drejt spitalit për t’i dhënë ndihmë mjekësore ndërsa mësohet se nxënësi ka pësuar tronditje psikologjike më shumë sesa lëndime. Ndërkohë policia ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

