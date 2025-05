Aktorja akuzon Marcus Thuram për dhunë ndaj saj, publikon edhe video ku tregon pasojat

Pragndeshja e shumëpritur e gjysmëfinales së Champions League mes Interit dhe Barcelonës, e luajtur të martën mbrëma në “San Siro”, është tronditur nga akuzat e rënda për dhunë gjinore, të bëra nga një grua, Charlotte Lavish, ndaj Marcus Thuram.

Në një video të gjatë të postuar në TikTok dhe më pas të përhapur edhe në “X”, gruaja, influencuese dhe aktore e filmave për të rritur, rrëfen çfarë ndodhi tri vite më parë, më 2022, kur sipas saj u rrah nga sulmuesi francez.

Në videon e publikuar, gruaja tregon mavijosjet e mëdha të shkaktuara nga agresioni i supozuar i 27-vjeçarit, duke sqaruar se ato pamje iu përkasin 7 ditëve pas dhunës. Hetimi përkatës ndërkohë është pushuar nga Prokuroria, e cila nuk ka gjetur asnjë provë që mbështet versionin e gruas.

Në fillim të videos, Charlotte thotë se Thuram, i cili duket qartë dhe është lehtësisht për ta njohur, e ka mbyllur në shtëpi, i ka marrë pasaportën dhe e ka sulmuar, duke i kërkuar të mos e filmonte. Më pas duke ia marrë telefonin me forcë.

🚨🚨 BREAKING ! Marcus Thuram 🇫🇷 est accusé de violences conjugales et d'agression sexuelle sur une femme ! 😱😱 Dans une vidéo relayée sur TikTok, elle décrit les faits, montre des ecchymoses et dénonce un parcours judiciaire difficile. pic.twitter.com/c4BEJ9HEhI — Lives Foot (@livesfoot) May 5, 2025

Sipas rrëfimit të saj, futbollisti i Interit, i cili në atë kohë luante ende në Gjermani, me Borussia Moenchengladbach, e kishte kapur nga kyçi i këmbës dhe e kishte tërhequr zvarrë nëpër dhomë. Në atë moment fqinjët kishin dëgjuar gjithçka dhe kishin thirrur policinë, e cila shihet më pas duke ardhur për të bërë verifikimet. Charlotte deklaron se ia kishte treguar mavijosjet policisë.

Ngjarja e para tri viteve ridel në skenë tani, në mënyrë krejtësisht të papritur. Është e rëndësishme të theksohet se për momentin nuk ka asnjë proces gjyqësor ndaj Marcus Thuram, që të jetë i lidhur me këto akuza.

Në një pyetje të bërë në “X” në lidhje me heshtjen e saj për gjithë këtë kohë dhe pse foli vetëm tani, gruaja u përgjigj: “M’u desh një vit i tërë për ta mbyllur rastin. Po përpiqesha të ndiqja rrugën ligjore, por tani nuk më intereson më. Nuk kam asnjë përfitim ekonomik nga kjo dhe me shumë gjasa ai nuk do të përballet me asnjë pasojë për agresionin ndaj meje”.

Më tej, duke iu përgjigjur atyre që mendojnë se po flet tani vetëm për të përfituar para, Charlotte nënvizoi: “Nuk ka absolutisht asnjë rast të hapur ligjor. Si mund të përfitoj para nëse nuk ka çështje penale? Po e ndaj historinë time për të shëruar veten. Shpresoj që ai të përfundojë në burg, por jam e sigurt që nuk do të ndodhë”.