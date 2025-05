Hakimi lavdëron Luis Enrique: Më ka çuar në një nivel që nuk e kisha imagjinuar kurrë

Achraf Hakimi ka folur në një konferencë shtypi para ndeshjes gjysmëfinale të kthimit të Ligës së Kampionëve kundër Arsenalit, e cila do të zhvillohet të mërkurën mbrëma në “Parc des Princes”: "Mendoj se ekipi është në top-formë. Mezi po presim ta fillojmë ndeshjen dhe të luftojmë për atë që të gjithë parizienët duan, domethënë kualifikimin në finale".

Emocionet: "Nuk e di nëse është ndeshja më emocionuese, por është një nga më impenjativet për rëndësinë që ka për klubin. Jemi një hap larg finales. Besoj se kemi një ndjenjë qetësie, që vjen nga fakti se kemi luajtur në gjysmëfinale edhe vitin e kaluar. Kjo do të na ndihmojë, është një presion absolutisht pozitiv. Këto janë ndeshje që të gjithë lojtarët ëndërrojnë t’i luajnë. Stili ynë i lojës nuk do të ndryshojë, do të jetë i njëjtë. Duhet të kemi personalitet, me dhe pa topin në zotërim".

Rëndësia e tifozëve: "Atmosfera do të jetë e jashtëzakonshme. Duam të dërgojmë një mesazh shumë të qartë te tifozët: do të japim gjithçka për ta, për t’i bërë krenarë. Ka pasur momente të vështira, por ata kanë qenë gjithmonë pranë nesh. E meritojnë finalen dhe trofeun".

Kujdes nga goditjet standarde: "Mendoj se gjatë vitit kemi luajtur kundër skuadrave shumë të forta në goditjet standarde dhe jemi mbrojtur mjaft mirë. Çelësi I suksesit do të jetë që të mos iu japim kundërshtarëve mundësinë të shfaqin pikat e tyre të forta".

Besimi te Donnarumma: "Kemi shumë besim tek ai. Njerëzit kanë dyshuar për të, por ne gjithmonë e kemi mbështetur".

Dembele do të jetë aty: "Nuk ka shumë për të shtuar, ai është një lojtar ndryshe. Është një lojtar që të bën të dëshirosh të shkosh në stadium, gjenial me topin. Ai është rikuperuar mirë, kam pasur mundësinë të flas me të dhe është në rregull. Trajneri do ta marrë vendimin, por është një lojtar shumë i rëndësishëm, na ndihmon brenda dhe jashtë fushës".

Kontributi i Luis Enrique: "Kam pasur trajnerë të shkëlqyer gjatë karrierës time dhe jam shumë mirënjohës për secilin prej tyre. Kam mësuar në çdo fazë. Aktualisht, Luis Enrique po më çon në një nivel që nuk do ta kisha imagjinuar kurrë ta arrija. Falë tij, jam bërë më i plotë. Sekreti? Zoti më ka dhuruar forcën për të përballuar përpjekje të zgjatura. Kam edhe trajnerë personalë e nutrisionistë që më ndihmojnë. Trajneri më ka menaxhuar përsosmërisht. Ndihem i freskët, në formë dhe plot besim. Mezi pres që ndeshja të fillojë”.

PSG, ekip i ri: "Qëllimi i drejtorit sportiv, presidentit dhe trajnerit ishte të ndërtonin ekip kompakt më shumë se sa të merrnim yje. Ky është çelësi, kolektivi është më i rëndësishëm. Së bashku jemi më të fortë. Ne e dimë që, nëse Dembélé nuk është, një lojtar tjetër do tëamarrë vendin e tij dhe do të japë 100% për ekipin".