Luis Enrique: Sot është një ditë e veçantë, duhet të fitojmë ndaj Arsenalit për të shkuar në finale

Luis Enrique ka folur në prag të ndeshjes gjysmëfinale të kthimit të Ligës së Kampionëve kundër Arsenalit: "Bëhet fjalë për të jetuar një ditë të veçantë. Mendoj se kjo është forma e duhur sportive, që skuadra duhet të ketë, e kemi merituar këtë mundësi. Duhet ta luajmë këtë ndeshje dhe ta fitojmë.

Do të vuajmë, sigurisht, sepse kundërshtarët tanë nuk kanë arritur një rezultat të favorshëm në ndeshjen e parë. Ne duhet ta riprodhojmë sa më shumë të mundemi atë performancë të Londrës, për ta fituar edhe këtë ndeshje. Do ta bëjmë gjithçka duke iu qëndruar besnikë ideve tona".

Për kundërshtarin: "Kam pasur fatin ta njoh Mikel (Arteta) kur isha lojtar. Ishte shumë i ri dhe e mbaj mend si një person të fortë. Ishte një lojtar i shkëlqyer, është bërë edhe trajner i shkëlqyer. I uroj më të mirat, por jo në këtë ndeshje".

Rritja e PSG: "Mendoj se kemi folur për këtë para gjysmëfinales. Është normale që në një proces ndërtimi, në vitin e parë të ketë ende aspekte për t’u analizuar, ndërsa viti i dytë është i rritjes më të dukshme dhe besimit në potencialet tona. Sezonin e ardhshëm do të vazhdojmë ta shpejtojmë hapin.

Ne nuk jemi një skuadër që llogarit gjithçka, punojmë për ta përsëritur të njëjtin mekanizëm në çdo ndeshje. Kjo nuk është e lehtë, kërkon mentalitet të fortë dhe parime shumë të qarta. Kthimi ndaj Arsenalit do të jetë i vështirë. Është e komplikuar në letër, por ne do të mundohemi të riprodhojmë atë që kemi bërë nga dita e parë.

Të gjithë trajnerët kanë një ndikim te skuadrat e tyre në bazë të asaj që përpiqen të transmetojnë. E kam thënë gjithmonë se kam lojtarë të shkëlqyer dhe në çdo klub përpiqem t’i përmirësoj ata. Gjithmonë përpiqem të bëj punën time, të siguroj një version më të mirë të lojtarëve dhe skuadrës".

Dembele do të luajë: "Ai është stërvitur me grupin për dy ditë, do ta kem në dispozicion".

Festimi i ditëlindjes: "Duhet të them se përpiqem të mos mendoj për ditëlindjen time, por vitin e kaluar, kundër Dortmundit, ndodhi e njëjta gjë. Ishte dita përpara ditëlindjes time dhe nuk pata një ditë shumë pozitive. Tani kam një mundësi të re, do të përpiqem ta shijoj ndeshjen ndaj Arsenalit dhe të transmetoj mentalitetin tim te lojtarët. Nëse rezultati nuk do të jetë i favorshëm, do ta pranoj".

Kvaratskhelia i ka bindur tashmë të gjithë: "Kur tentuam ta merrnim një ose dy sezone më parë, nuk ia dolëm. E njihnim mirë. Është i ri, por ka shumë eksperiencë. Duhet të them se për një lojtar që ndryshon vendin, që ndryshon futbollin, është e vështirë. E ka kaluar këtë proces me një hapje të madhe mendore. Cilësitë e tij janë superiore, jam shumë krenar për performancat e tij, i lumtur për atë që bën me dhe pa topin në këmbë".