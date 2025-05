Rama nga Elbasani: Demokratët e zhgënjyer të mos hyjnë në gjynah, t’i bashkohen sprintit evropian

Edi Rama mbyll fushatën në Elbasan: Thirrje për pjesëmarrje masive më 11 maj dhe për një të ardhme europiane për Shqipërinë

Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje demokratëve të zhgënjyer që të mos votojnë për një alternativë që, sipas tij, është në krizë dhe pa vizion, por të bashkohen me Partinë Socialiste në një “sprint europian” për të ardhmen e Shqipërisë.

Nga Elbasani, në një tubim të mbushur me simbolikë politike dhe mesazhe për integrimin në Bashkimin Europian, Rama theksoi se zgjedhjet e 11 majit janë një moment historik që i tejkalon ndarjet partiake dhe duhet parë si një mundësi për të garantuar një të ardhme më të mirë për fëmijët shqiptarë.

Me një gjuhë të ngarkuar me simbolikë, kujtime, batuta dhe sulme ndaj opozitës, Rama i bëri thirrje qytetarëve që ta shohin datën 11 maj si një takim me historinë për të ardhmen e fëmijëve dhe për integrimin europian të Shqipërisë.

Kujtim për fillimet dhe homazh për Qazim Sejdinin

Në hapje të fjalimit, Edi Rama rikujtoi vizitën e tij të parë në Elbasan si kryetar i PS-së, plot 20 vjet më parë, duke bërë homazhe për ish-kryetarin e bashkisë, Qazim Sejdini. Ai kërkoi nga të pranishmit një duartrokitje në nder të tij, duke theksuar kontributin e hershëm dhe të vazhdueshëm të socialistëve elbasanas.

Nga grusht njerëzish në një “dorë” të tërë Rama përshkroi rritjen e mbështetjes për PS-në në Elbasan përgjatë dy dekadave, nga një grusht njerëzish pas disfatës në 2001, në një “dorë të hapur” që pret të përqafojë të gjithë qytetarët e qarkut në funksion të projektit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Europian.

Apel për unitet përpara sfidës europiane Duke iu referuar rrugëtimit historik të shqiptarëve, Rama theksoi se populli shqiptar ka përballuar shekuj të tërë përpjekjesh për t’u afirmuar dhe për të mbijetuar si komb. Sipas tij, më 11 maj qytetarët kanë mundësinë të japin një vendim që do të ndryshojë rrënjësisht rolin e Shqipërisë në Evropë.

Kritika dhe ironi ndaj kandidatëve të opozitës

Në një segment të gjatë të fjalës, kryeministri ironizoi kundërshtarët politikë, duke përmendur me emër Tomorr Alizotin, të cilin e krahasoi me figura karikaturale. Rama përmendi edhe ish-kandidatët e opozitës që, sipas tij, janë “therur politikisht” pasi fituan primaret por nuk u përfshinë në listat përfundimtare. Ai i quajti këtë sjellje një “kënetë politike”, ku mbretëron “bufi” dhe përjashtohet çdo zë ndryshe.

Vota si dhuratë për fëmijët dhe pasaportë drejt BE-së

Rama kërkoi nga prindërit të mendojnë për fëmijët e tyre të mitur që nuk kanë të drejtë vote, dhe ta përdorin votën si një mjet për t’u dhënë atyre pasaportën europiane. Ai përshkroi skena nga e ardhmja, ku fëmijët shqiptarë studiojnë, jetojnë e punojnë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre në vendet e BE-së.

Përmendje e humbjeve historike dhe rëndësia e këtij momenti

Rama e vendosi këtë palë zgjedhje në një kontekst historik, duke theksuar se Shqipëria ka humbur mundësi të rëndësishme në të kaluarën dhe se sot ka një shans për të mos e humbur “trenin e historisë”. Ai e quajti 11 majin si një ditë që nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen e një partie, por me drejtimin që do të marrë vetë vendi në raport me të ardhmen europiane.

Mbyllja me metafora dhe thirrje për mobilizim

Në fund, kreu i qeverisë e mbylli fjalimin me një thirrje për mobilizim të përgjithshëm, duke u shprehur se fitorja e PS-së më 11 maj duhet të jetë më e bukura në historinë e kësaj force politike. Ai përdori metaforën e “kalit që tërheq karrocën” për të ndarë, sipas tij, një alternativë të fortë qeverisëse nga një opozitë e dobët dhe në kaos. /noa.al