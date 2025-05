Përplasja me armë zjarri në Laç, Gjykata lë në burg Klevis Ndrecën dhe Danjel Gjeloshin

KURBIN- Gjykata e Lezhës lënë nën masën e sigurisë "burg pa afat" Klevis Ndrecën dhe Danjel Gjeloshin të arrestuar për përplasjen me armë zjarri të ndodhur në Laç më 3 maj 2025.

Si ndodhi ngjarja?

Klevis Ndreca 28-vjeç ka qenë në makinë me Amarildo Ndojn 26-vjeç, ndërsa Daniel Gjeloshi 26-vjeç ka qenë në makinë me Liridon Ismailaj 26-vjeç dhe Gerald Bitrin 24-vjeç, ky i fundit i mbetur viktimë.

Sipas informacioenve, të rinjtë janë konfliktuar verbalisht për shkak se gjatë lëvizjes me makinë kanë kapur pasqyrat e njëri-tjetrit. Konflikti verbal 5 minuta më vonë ka agravuar në përdorimin e pistoletave. Ata kanë lënë të takohen e të sqarohen pak më tutje në rrugën ku ndodhi edhe ngjarja. Sapo kanë ndaluar dhe zbritur, Ndreca ka nisur të qëllojë me armë.

Ndreca dhe Gjeloshi kanë qëlluar me armë në drejtim të njëri-tjetrit. Klevis Ndreca ka qëlluar me armë drejt tre të rinjve të tjerë, të cilët i la të plagosur. Nga të shtënat me armë i plagosur aksidentalisht mbeti edhe shoku i tij Amarildo Ndoj dhe shitësja ambulante. Me armë zjarri pistoletë është kundërpërgjigjur edhe Daniel Gjeloshi, por nuk ka plagosur asnjë person.

Gjithashtu mësohet se arma që u gjet pak metra larg vendit të ngjarjes i përket 26-vjeçarit Daniel Gjeloshi. Bëhet me dije se Klevis Ndreca është vetëdorëzuar në polici pas ngjarjes, ku ka dorëzuar edhe armën e krimit. Në dëshminë e tij paraprake, Ndreca ka deklaruar se ka qëlluar me armë drejt të rinjve sepse është trembur pasi sipas tij i ka parë që kanë pasur armë.