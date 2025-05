Rama-Berisha mbyllin fushatën e Korçës dhe Dibrës me mesazhe kontrastuese: Pasaporta e BE përballë Kartës së Konsumatorit

Në ditët e fundit të fushatës zgjedhore, Kryeministri Edi Rama dhe lideri i opozitës Sali Berisha përmbyllën takimet përkatësisht në Korçë dhe Dibër, duke përçuar mesazhe të forta dhe kontrastuese.

Rama u përqendrua te integrimi europian dhe mundësia historike për Shqipërinë që të marrë pasaportën e qytetarit të BE-së, ndërsa Berisha kërkoi mbështetje për një ndryshim rrënjësor ekonomik, duke premtuar rritje të pagave dhe pensioneve, si dhe prezantimin e Kartës së Konsumatorit për të lehtësuar jetesën e shtresave në nevojë.

Në prag të zgjedhjeve të 11 majit 2025, dy figurat qendrore të politikës shqiptare, Edi Rama dhe Sali Berisha, mbyllën fushatat e tyre njëri të juglindjes dhe tjetri të verilindjes, me mesazhe të forta drejtuar elektoratit.

Rama, nga Korça dhe më herët nga Pogradeci, vendosi integrimin europian në epiqendër të vizionit të tij për të ardhmen, ndërsa Berisha, nga Dibra dhe më pas nga Bulqiza, theksoi domosdoshmërinë e një ndryshimi të thellë politik dhe social, duke premtuar masa të menjëhershme për përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Rama në Korçë: “Ky është momenti i shqiptarëve për të afirmuar identitetin tonë europian”

Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalës së tij në Korçë, theksoi rëndësinë historike të zgjedhjeve të 11 majit, duke i konsideruar ato si një moment kyç në rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian. Ai u shpreh se “nuk është fjala për shumicën aritmetike për të krijuar një qeveri, por për shumicën shpirtërore të shqiptarëve që besojnë te Europa”. Sipas tij, dera e BE-së është hapur dhe vendi ka një afat konkret – vitin 2027 – për të përfunduar procesin e negociatave.

Rama tha se Shqipëria është vendi i parë ish-komunist që ka marrë një afat trevjeçar për të mbyllur kapitujt negociues, duke shtuar se “kjo nuk ka ndodhur as me Malin e Zi, as me Serbinë, as me Maqedoninë e Veriut”.

Një pjesë e rëndësishme e mesazhit të tij iu drejtua emigrantëve shqiptarë, veçanërisht atyre në Greqi, të cilëve u kërkoi të votojnë për të ndihmuar Shqipërinë të integrohet në BE. Ai premtoi se me hyrjen në Bashkimin Europian, shqiptarët do të përfitojnë një pasaportë që do t’u garantojë të njëjtat të drejta si qytetarët e vendeve të tjera anëtare, përfshirë të drejtën për të jetuar, punuar, studiuar dhe për të përfituar pensione.

Rama mbyll fushatën në Pogradec: 11 maji është momenti historik për të afirmuar identitetin evropian të shqiptarëve

—

Berisha në Dibër: “Varfëria dhe emigrimi janë pasojat e një regjimi të dështuar”

Nga Dibra, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një takim me banorët lokalë ku akuzoi kryeministrin Rama për rrënimin ekonomik dhe moral të vendit gjatë 12 viteve të fundit. Ai deklaroi se “qeverisja aktuale ka sjellë papunësi, boshatisje dhe shkatërrim të bujqësisë”, duke e konsideruar emigrimin masiv si pasojë të mungesës së perspektivës për qytetarët shqiptarë.

Berisha premtoi një sërë masash ekonomike si pjesë e programit të tij qeverisës, përfshirë:

Paga minimale 500 euro dhe pensione 200 euro.

Kartë konsumatore për produkte bazë me 20% zbritje për shtresat në nevojë.

Subvencione për fermerët, në modelin e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

Ulje të taksave dhe të çmimeve të energjisë dhe karburanteve.

Thjeshtim të procedurave të legalizimit dhe falje të gjobave.

Status për minatorët dhe kthim i pasurive të sekuestruara padrejtësisht.

—

Berisha në Bulqizë: Statusi i minatorit brenda 100 ditëve – rrogë 1 mijë euro

Gjatë një takimi të zhvilluar në Bulqizë me minatorët, Sali Berisha deklaroi se qeveria e drejtuar prej tij do të miratojë statusin e minatorit brenda 100 ditëve nga marrja e pushtetit. Ai premtoi paga minimale prej 1 mijë eurosh për minatorët, pensione më të larta se çdo kategori tjetër dhe trajtim të posaçëm shëndetësor për shkak të natyrës së punës. Po ashtu, ai siguroi se renta minerare nuk do t’i shkojë më qeverisë qendrore, por do të mbetet për komunitetin lokal.

Redaksionale e ditës: Zgjedhjet e 11 majit: dy rrugë të ndryshme politike për Shqipërinë

Për Edi Ramën, zgjedhjet e 11 majit janë një referendum për të ardhmen europiane të vendit dhe një test për përmbushjen e standardeve që kërkon BE-ja.

Për Sali Berishën, 11 maji është dita e ndryshimit për qytetarët që duan më shumë drejtësi sociale, më shumë përkujdesje për të varfrit, për të moshuarit, dhe për të ndalur emigrimin.

Ndërsa retorikat dhe premtimet janë të ndryshme, të dy liderët kërkojnë të mobilizojnë votuesit për të sjellë një të ardhme më të mirë për Shqipërinë – njëri përmes rrugës së integrimit të shpejtë në BE, tjetri përmes ndryshimeve ekonomike e sociale që, sipas tij, i mungojnë vendit.