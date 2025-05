Vllaznia i tregon forcën Dinamos dhe shkon në finalen e “Final Four”

Vllaznia është kualifikuar për në finalen e madhe të Final Four. Shkodranët fituan 2-1 ndaj Dinamos në gjysmëfinalen e luajtur në “Arenën Kombëtare”.

Ekipi i Brdariç fitoi penallti pas një prekje me dorë të Mandelës, me 11-metërshin që u përkthye në gol nga i zakonshmi Bekim Balaj.

Brenda pjesës së parë, Vllaznia dyfishoi shifrat po me penallti, sërish Bekim Balaj nga pika e bardhë.

Në fillimin e pjesës së dytë, dinamovitët ngushtuan shifrat me Mandelën, duke rihapur llogaritë.

Vllaznia mbrojti me fanatizëm rezultatin dhe shkon në finale, aty ku do përballet me fituesin e çiftit Partizani-Egnatia.