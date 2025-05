Arrestohet në Fier 27-vjeçari që mbante peng dhe dhunonte bashkëjetuesen italiane në banesën e tij

Fier, 4 maj 2025 – Një operacion i shpejtë dhe i koordinuar midis Policisë së Fierit, Forcës së Posaçme Operacionale dhe Zyrës së Ekspertit të Sigurisë pranë Ambasadës italiane në Tiranë ka çuar në arrestimin e një 27-vjeçari, i cili dhunonte dhe mbante kundër dëshirës bashkëjetuesen e tij italiane në banesën e tij në Cakran.

Operacioni i koduar “Fast Reaction” u zhvillua pas njoftimit të ardhur nga Zyra e Ekspertit të Sigurisë pranë Ambasadës italiane, që sinjalizonte mbajtjen me forcë të një shtetaseje italiane në një banesë në fshatin Cakran. Policia veproi menjëherë duke dërguar shërbimet e Forcës “Shqiponja” të Fierit dhe të Forcës së Posaçme Operacione në vendngjarje.

Falë ndërhyrjes së menjëhershme, u arrestua në tentativë për t’u larguar me një automjet të marrë me qira shtetasi A. I., 27 vjeç, me precedent penal për dhunë në familje dhe vjedhje.

Shtetasja italiane u shpëtua dhe iu dorëzua autoriteteve të Konsullatës së Italisë në Shqipëri. Ajo ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.

Ndaj autorit janë referuar materialet procedurale në Prokurorinë e Fierit për veprën penale “Dhuna në familje”.