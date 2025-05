Berisha: PD nuk tërhiqet, do të përmbushë misionin e zgjidhjes së çështjes së pronave

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, tha sot se partia e tij nuk do të tërhiqet nga misioni për të zgjidhur çështjen e pronësisë, një çështje që ai e konsideron të domosdoshme për paqen, drejtësinë dhe moralin në shoqëri.

Në një fjalim të mbajtur gjatë një vizite në një shtëpi në Tiranë, Berisha shprehu mirënjohjen e tij për mikpritjen dhe falenderoi komunitetin tiranas për mbështetjen. Ai e përshëndeti komunitetin si një grup qytetarësh me standarde morale të larta dhe një trashëgimi të fortë dinjiteti.

Berisha theksoi gjithashtu se, nëse dikush mund të mposhte diktatorët, ai komunitet ishte ai që kishte arritur të mposhtte Ramiz Alinë. "Ky është komuniteti që mundi diktatorët, dhe ky është komuniteti që do të mund edhe Edi Ramën," u shpreh ai.

Në vijim, Berisha theksoi që Partia Demokratike është një parti konservatore, besuese në tradita dhe vlera të paçmuara, siç janë ato të familjes dhe pronës.

Ai shpjegoi se, pavarësisht vështirësive të hasura gjatë viteve të qeverisjes, PD nuk do të heqë dorë nga misioni për të siguruar zgjidhjen e çështjes së pronësisë dhe për të siguruar një shoqëri të drejtë dhe të moralshme. /noa.al

Fjala e Berishës

"Së pari, do të shpreh nderimin më të madh për të zotin dhe zonjën e shtëpisë, për këtë mikpritje të mrekullueshme, kanë hapur zemrën në shtëpinë e tyre për ne. Dhe unë jam shumë mirënjohës gjithmonë ndaj jush, po jam mirënjohës pafundësisht edhe ndaj komunitetit tiranas, një komunitet i mrekullueshëm, qytetar. Një komunitet me standarde morale shumë të vyera, të çmuara, burra dhe gra me dinjitet njerëzor të faktuar, provuar në çdo rrethanë.

Por, meqë jemi këtu, unë mund të them me shumë kënaqësi se komuniteti që mund diktatorët, jeni ju.

Kjo është e vërteta.

Një ditë kaloja në treg, dhe një zonjë më tha se, unë tha, kam qenë komisionere në lagjen ku u mund Ramiz Alia. Dhe, e vërteta është se, atë fat do pësojë dhe edhe Edi Rama kësaj radhe.

PD është parti konservatore në kuptimin, pra, një parti e traditës. Ajo beson se, traditat kanë vlera të pa shuara, kanë vlera të përjetshme. Familja ka vlera të ëprjetshme, ndaj dhe ne kemi në piedestal familjen. Ne besojme se, prona është bazë e ndërtimit të prosperitetit të një familje, shoqërie dhe në këtë kontekst ju garantoj se, pavarësisht se nuk ka arritur gjatë viteve të qeverisjes qëllimet e saj, PD nuk tërhiqet gjersa të përmbushë këtë mision dhe e konsideron zgjidhjen e çështjen e zgjidhjes së pronësisë një mision të sajin, të domosdoshëm për paqen, drejtësinë për moralin e një shoqërie".