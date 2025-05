Inzaghi: Barazim i çmuar kundër më të fortëve në botë. Yamal? Nuk kam parë si ai prej vitesh…

Interi doli i pamundur nga transferta e Barcelonës, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, pas 3-3 spektakolar në Montjuïc, duke lënë krejtësisht të hapur çdo diskutim për kualifikimin në finale:

“Ekziston një kënaqësi shumë e madhe mes nesh, sepse kemi bërë një ndeshje të madhe, – komentoi Simone Inzaghi pas ndeshjes. – Sigurisht që ka pak keqardhje për epërsinë e dyfishtë, që nuk e mbrojtëm dot, dhe golin e anuluar, që ende nuk e kuptoj. Këto episode mund të bëjnë diferencën, por kemi bërë një ndeshje të madhe kundër skuadrës që aktualisht është më e forta në botë”.

Interi luajti me më shumë guxim në pjesën e dytë: “U përpoqëm të rregullonim diçka, por përballë kishim Yamal, një lojtar që nuk e kisha parë kurrë nga afër. Ta dyfishoje në mbulim nuk mjaftonte, pastaj me kalimin e kohës u ndje lodhja edhe për ta, ndaj luajtëm shumë më mirë.”

Gjithashtu nga krahët, Interi arriti ta dëmtonte shumë Barcelonën: “E dimë si luajnë katalanasit, që shfrytëzojnë shumë taktikën e pozicionit jashtë loje. Një strategji e rrezikshme, që gjithsesi i ka çuar katalanasit të fitojnë pothuajse gjithçka dhe të shënojnë 150 gola. Ne bëmë një ndeshje shumë të organizuar, përndryshe nuk do të kishim dalë me barazim nga kjo përballje”.

Një nga shqetësimet për Inzaghin është ndalesa e Lautaro Martinez: “Ai ndjeu një shqetësim. Këtë vit kemi pasur disa probleme fizike, por në këtë periudhë po luajmë disa ndeshje të rëndësishme dhe nuk kam pasur ndërrime opsionale për ta lënë të pushojë. Kishte 8 ndeshje radhazi që kapiteni luante titullar, me intensitet të lartë. Shpresoj ta kemi për ndeshjen e kthimit, por do të jetë shumë e vështirë, kam disa dyshime”.

Për Pavard: “Nuk do të jetë kundër Veronës dhe ka pak shpresa për Barcelonën. Nuk janë probleme që zgjasin 3 ditë, por 18-20 ditë”.

Rezultati 3-3 i lë të hapura shpresat për kualifikim, me kthimin që do të luhet në “San Siro”: “Kishim barazuar 3-3 edhe herën e fundit në Barcelonë, ndaj jam i lumtur për tifozët. Bëmë një paraqitje të madhe, tani të martën do të jetë finale dhe kush fiton do të shkojë të luajë finalen e madhe të Mynihut”.

Pa dyshim do të jenë në fushë Thuram dhe Dumfries: “Na kanë munguar shumë, por janë shumë të rëndësishëm për ne. Sonte bënë një ndeshje të shkëlqyer”.