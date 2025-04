Kapet pas 17 vitesh në arrati i dënuar me 24 vite burg në Itali

Pas 17 vitesh arrati 66-vjeçari, Bardhyl Haxhiu është vënë në pranga në Shqipëri. Haxhiu është arratisur që nga viti 2008 dhe ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ai është vënë ënë pranga dje, më 29 prill në qytetin e Fierit.

Bëhet me dije se Gjykata e Apelit e Napolit e ka dënuar shqiptarin me 24 vjet burgim për krime të rënda që lidhen me trafikun ndërkombëtar të drogës.

Ai u identifikua si pjesë aktive e një organizate kriminale të dedikuar për trafikimin ndërkombëtar të heroinës, që vepronte në provincat e Napolit dhe Casertës. Sipas hetimeve, ai luajti një rol qendror në strukturë, duke vepruar si kontakti kryesor për importimin në Itali të sasive të mëdha droge, për një total që tejkalonte 130 kg heroinë.

Kapja u bë e mundur falë një aktiviteti kompleks hetimor të koordinuar nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm dhe të kryer nga Njësia Hetimore e Komandës Provinciale të Karabinierëve të Napolit, në bashkëpunim me autoritetet policore shqiptare. Haxhiu aktualisht po mbahet në një burg në Shqipëri, në pritje të procedurave të ekstradimit në Itali, ku do të duhet të vuajë të gjithë dënimin.

Operacioni përfaqëson një sukses të rëndësishëm për drejtësinë italiane dhe për luftën kundër trafikut të drogës, rezultat i sinergjisë midis autoriteteve gjyqësore dhe forcave policore në nivel ndërkombëtar.