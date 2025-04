Lautaro prezanton supersfidën ndaj Barcelonës: Jemi shumë të zemëruar, por gati…

Pas tri humbjeve radhazi, Interi është i thirrur të reagojë në natën më të rëndësishme, atë të Barcelonës, në një transfertë që ngjall kujtime të këndshme për tifozët zikaltër. Sonte, prej orës 21:00, në Montjuïc do të luhet akti i parë gjysmëfinal i Ligës së Kampionëve.

Për ta prezantuar këtë sfidë foli Lautaro Martinez, i cili nuk e fshehu zhgënjimin për momentin e vështirë që po kalon skuadra e tij: “Jemi shumë të zemëruar. Kemi pasur një rrugëtim të shkëlqyer, por kemi munguar në ndeshjet e fundit si fizikisht, ashtu edhe mendërisht. Dhe këtë e dimë mirë. Kemi folur dhe i kemi thënë shumë gjëra njëri-tjetrit në dhomën e zhveshjes, besoj se jemi gati për këtë ndeshje të madhe”.

Keni luajtur më parë kundër Barcelonës së Messit, tani është ajo e Lamine Yamal. A janë të krahasueshëm?

Leo për mua nuk ka krahasim, është dhe do të mbetet lojtari më i mirë i të gjitha kohërave. Nuk e bëj këtë krahasim. Mund të them vetëm që Lamine është një lojtar shumë i fortë, ka fituar shumë në moshë të re, ka fituar edhe me kombëtaren. Duhet ta respektojmë, është një talent me të ardhme të madhe.

Barça ëndërron tripletën, ju ndiqni objektiva të rëndësishëm…

Jemi shumë të kënaqur, në tri vite kemi luajtur dy gjysmëfinale të Champions League, çka nuk ndodhte prej shumë kohësh tek Interi. Po bëjmë gjëra të mëdha në këtë kompeticion prestigjioz. Mendojmë të punojmë maksimalisht dhe t’i bëjmë tifozët tanë të ëndërrojnë një tjetër finale të Champions-it. Jemi të përqendruar për të përballuar një kundërshtar shumë të fortë.

Barcelona ka sulmin më të mirë, çfarë mendoni?

E dimë çfarë potenciali ofensiv ka skuadra katalanase. Duhet të bëjmë një punë shumë të madhe në mbrojtje për ta ndaluar. Në këtë kompeticion kemi mbrojtur shumë mirë kundër skuadrave të rëndësishme. Duhet të punojmë si grup dhe të mos lejojmë raste për kundërshtarin.

Interi vjen nga një moment i vështirë. Është çështje fizike apo mendore?

Në këtë moment të sezonit ndodhin edhe këto gjëra. Kemi punuar shumë deri javën e fundit. Nuk kishim humbur prej shumë kohësh, por grupi është mirë dhe i bashkuar. Çelësi për mua është të kemi një grup solid dhe të fortë. Jemi gati për Barcelonën.

Pas ndeshjes me Bayernin the se Interi ka karakter. Çfarë u thua shokëve të skuadrës si kapiten për ta përmbysur këtë situatë?

Kompaktësi, kjo është fjala kyçe. Duhet të jemi të bashkuar. Kjo javë ka qenë e vështirë për të gjithë, për ne dhe tifozët. Ne jemi të parët që vuajmë kur humbasim, nuk e duam dhe nuk e pranojmë disfatën. Kemi folur mes nesh, kemi thënë gjëra që mbeten në dhomën e zhveshjes. Të gjithë e dinë që duhet të përballojmë një skuadër shumë të madhe si Barcelona në një gjysmëfinale të Champions-it.

Më 2010, Interi e përballoi Barcelonën me 10 lojtarë. A do keni të njëjtin qëndrim?

Sigurisht. Kjo është diçka që një skuadre nuk duhet t’i mungojë kurrë. Zemra dhe grinta duhet të jenë gjithmonë. Ndeshjet ndryshojnë në varësi të kundërshtarit përballë, jo të gjitha shkojnë njësoj. E rëndësishme është të kuptojmë dhe të dimë që këto karakteristika duhet të jenë gjithmonë të pranishme. Jemi gati për këtë ndeshje, kemi punuar shumë mirë dhe kemi rikuperuar energjitë.

Herët e fundit në Barcelonë keni shënuar. Çfarë Lautaro rikthehet tani?

Një Lautaro më i vjetër…, por edhe që ka shumë dëshirë të vazhdojë të fitojë, të luajë finale dhe të përballet me këtë Barcelonë siç duhet, bashkë me shokët e skuadrës. Kemi punuar shumë mirë, kemi rikuperuar energjitë dhe jemi të entuziazmuar për ta luajtur këtë ndeshje, në një kompeticion si Champions League.

Si lider dhe kapiten, çfarë të jep më shumë besim për këtë ndeshje?

Kam parë si kanë punuar shokët e mi, si është grupi. Edhe pse nuk jemi mësuar të humbasim, pasi jemi mësuar të fitojmë, këto tri humbje radhazi kanë qenë të vështira. Ne jemi të parët që vuajmë, shokët e skuadrës kanë shumë dëshirë për të hyrë në fushë dhe përmbysur këtë situatë. Jemi grup i fortë, kemi një staf që punon ngushtë me ne.

Sa i rëndësishëm është rikthimi i Thuram?

Marcus është shumë i rëndësishëm për ne. Jam i lumtur që është rikuperuar dhe është në dispozicion. Ende nuk e dimë formacionin, por është shumë e rëndësishme që është me grupin, mund të na ndihmojë shumë në këtë fund sezoni.

Fitimi i Champions-it është i rëndësishëm edhe për “Topin e Artë”?

Çmimet individuale vijnë gjithmonë si rezultat i punës së grupit. Unë gjithmonë mendoj për grupin, për të fituar ndeshje dhe për t’i bërë të lumtur tifozët. Vetëm kjo më intereson. Nëse vjen ndonjë çmim individual, është për shkak të punës së bërë nga skuadra.