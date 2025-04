Luis Enrique frenon euforinë: Jemi një skuadër e vërtetë. Dembélé? Kënaqësi ta kemi pjesë të PSG-së

Luis Enrique u shfaq i lumtur për rezultatin dhe paraqitjen e skuadrës së tij në gjysmëfinalen e parë të Champions League: “Treguam mentalitetin e përditshëm.

Dembélé? Është një kënaqësi e vërtetë ta kemi te PSG. Ishte një ndeshje plot emocione, është e vështirë të luash në një atmosferë kaq të jashtëzakonshme. Goli në fillim të ndeshjes ishte i rëndësishëm për vetëbesimin”.

Spanjolli u tregua i kujdesshëm për sfidën e kthimit në “Parc des Princes”, më 7 maj: “Duhet të mendojmë për ta kontrolluar ndeshjen. Do të luajmë në shtëpi, me tifozët tanë, do të jemi gati.

A do të jetë Dembélé me ne për kthimin? Nuk e di. Jemi një skuadër e vërtetë. Nëse Ousmane mund të luajë, aq më mirë. Nëse jo, gjithsesi do të shihni një skuadër të bashkuar”.

Duke folur për rezultatin, Enrique theksoi: “Është një rezultat i mirë, por mund të kishte shkuar më mirë ose më keq. Qëllimi i parë u arrit, por mund të kishim barazuar ose fituar me më shumë diferencë. Tani qëllimi është i qartë: të fitojmë ndeshjen e kthimit.

Nuk duhet të bëjmë llogari përballë një kundërshtari që mund të shënojë në çdo moment. Nuk është një punë e mbaruar. Ndeshja e dytë do të jetë emocionuese për tifozët dhe stresuese për ne trajnerët, por jemi gati”.