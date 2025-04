Vrasja e Topjanës në Itali/ Pren Shota në arrest shtëpie: Nuk e dija që im bir do qëllonte, reagoi pasi Vladimiri më kafshoi veshin

Pren Shota do të lirohet nga burgu. Kjo u përcaktua nga Gjykata e Apelit e cila urdhëroi masën e arrestit shtëpiak me një byzylyk elektronik për 66-vjeçarin banor të Sacile-s.

Faktet i referohen vrasjes së Vladimir Topjanës që ndodhi më 6 prill në Fontanafredda. 43-vjeçari me shtetësi shqiptare u vra përpara Bar Sporting Milan Club pas një debati të ashpër me një bashkatdhetar. Roger Shota, autori i vrasjes, u arrestua po atë natë në Orsago, në provincën e Trevisos.

Babai, Pren Shota, u arrestua me akuzën e bashkëpunimit në vrasje. Ai është paraqitur tashmë para gjykatësit për të bërë disa deklarata spontane. Pas kësaj, ai zgjodhi të fliste, si me prokurorin, ashtu edhe me zëvendësprokuroren, për të përcaktuar se çfarë ndodhi atë natë në Fontanafredda.

Sipas rindërtimeve, sherri filloi në barin në Viale Repubblica në Sacile. Një diskutim që ka shumë të ngjarë të lidhet me një zonë të diskutueshme midis dy familjeve në Shqipëri. Sherri në një moment të caktuar degjeneron në Fontanafredda përpara Bar Sporting Milan Club. Vladimir Topjana sulmon dhe i kafshon veshin Pren Shotës, i cili në atë moment ndodhet në tokë. Pikërisht në atë moment, Rogert nxori armën dhe e shtypi këmbëzën dy herë, duke e plagosur viktimën në kokë dhe në bark. 43-vjeçari vdiq pak pasi mbërritën shërbimet e urgjencës.

Dyshimi fillestar i hetuesve ishte se babai dinte për armën që zotëronte i biri. Megjithatë, sipas gjyqtarëve të Gjykatës së Rishikuar, Pren Shota tha se nuk e dinte që i biri do të qëllonte dhe vrasja nuk ishte paramenduar. Prandaj u mor vendimi për t’i dhënë atij masën e arrestit shtëpiak.