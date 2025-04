Rama, ndjekësve: Jemi afër finishit, po nuk jemi në finish, mandati i katërt, për hyrjen në BE

Kryeministri Edi Rama, në bashkëbisedim me ndjekësit sot, tha se pas 12 viteve në pushtet, ka ende diçka të rëndësishme për të bërë dhe ajo është futja e vendit në BE. Duke pohuar se është çështje misioni dhe përgjegjësie, ai shpjegoi se "kjo do të thotë që kemi ende një rrugë për të bërë drejt finishit" dhe shtjelloi më tej:

"Jemi afër finishit, po nuk jemi në finish. Rruga drejt finishit, sprinti drejt finishit është mandati i 4-tërt për të anëtarësuar Shqipërinë në Bashkimin Europian.

Kjo nuk është çështje mërzie ose gëzimi. Do të jetë një gëzim shumë i madh, kur ta realizojmë këtë mision historik, por në ndërkohë unë mund të të mbaj këtu deri nesër për të të thënë se sa shumë gjëra kemi bërë që as nuk mund të imagjinoheshin deri ku janë bërë. Dhe se sa shumë ka ende për të bërë, dhe prandaj unë nuk largohem dot".

I pyetur nga ndjekësit se cilat janë mënyrat për të ikur nga pushteti, ai tha:

"Ka dy mënyra për t’u larguar, i dashur Etnik, një kryeministër në një vend demokratik, njëra mënyrë është kur nuk e ndjen më zjarrin brenda, është një lloj zjarri që ndjen njeriu në mision, gjë që mua nuk më ka ndodhur ende dhe tjetra është kur ti mund ta ndjesh zjarrin brenda, por njerëzit thonë hap krahun, sepse duhet të vijë dikush tjetër. Këto dy janë, nuk ka tjetër; O ikën vetë, o të largojnë njerëzit.

Për të parën unë ta thashë, unë kam një mision për të përmbyllur dhe nuk jam këtu për asgjë nga çfarë thuhet dhe çfarë thonë, dhe nuk jam fare i ngjashëm me atë që përpiqen të më pikturojnë prej, tani më shumë vitesh, ata cilët nuk kanë asnjë aftësi tjetër për të konkurruar denjësisht.

Jam këtu për të bërë bashkë me të gjithë ata që punojnë me mua, që mbështesin mua historinë e këtij vendi dhe mundësia për të bërë histori tani më na ka ardhur në dorë, është në dorën tonë. Është në dorën tonë në 11 maj mundësia për të bërë histori, duke u bërë më shumë sesa një shumicë e thjeshtë aritmetike për të shtyrë më fortë procesin e negociatave në Bashkimin Europian dhe për t’i mbyllur ato brenda të vitit 2027". /noa.al