Arteta sfidon të kaluarën e tij, ish-trajneri: Shpresoj që në Paris askush të mos e fishkëllëjë

Mikel Arteta është gati të përjetojë emocione të mëdha në dy ndeshjet gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve mes Arsenalit dhe PSG-së. Trajneri i “topçinjve” do të kthehet aty ku kishte nisur karrierën e tij si lojtar në fillim të viteve 2000, disa shpresojnë që Parisi ta presë ngrohtësisht.

Luis Fernandez, i cili e solli atë në kryeqytetin francez kur ishte vetëm 18 vjeç, kujton se si ish-mesfushori arriti t’i fitojë zemrat e të gjithëve gjatë sezonit e gjysmë që kaloi në Francë: "Shpresoj që të pritet mirë, do të kemi mundësinë ta duartrokasim dhe përgëzojmë për periudhën e tij pozitive në Paris.

Ai e respektonte fanellën, kishte gjithmonë një qëndrim të mirë. Prandaj, iu kërkoj tifozëve që të mos e shqetësojnë Artetën. Është një ish-lojtar i yni që meriton duartrokitje. Sigurisht, nuk do të kenë përkrahje për Arsenalin, do të bërtasin kundër lojtarëve kundërshtarë, por do të doja që Mikel Arteta të mirëpritej ngrohtësisht".

Duke menduar për atë djalosh të heshtur dhe të tërhequr, që më shumë se dy dekada më parë magjepsi “Camp des Loges” me talentin e tij, Luis Fernandez ka vështirësi ta besojë se ka bërë një karrierë të suksesshme si trajner në Angli: "Në atë kohë, do të kisha thënë se nuk do të bëhej kurrë trajner.

Mikel ishte një nga ata që dëgjonte dhe nuk thoshte asgjë. Ishte vërtet i qetë, i heshtur. Zakonisht mesfushorët-mbrojtës bërtasin për t’i vënë në rregull shokët e skuadrës, ose për t’i inkurajuar ata. Me të nuk ishte kështu. Nuk ishte personi që shoh tani në pankinën e Arsenalit. Nuk është më Arteta që njihja në Paris".