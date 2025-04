Buffon: Që kur njoftoi emërimin e Contes si trajner, Napoli u bë favorit për titullin

I ftuar në "Inside the Sport" në Coverciano, Buffon foli edhe për garën e titullit në Serie A. I pyetur nëse gara për titullin ishte vendosur pas fitores së Napolit dhe humbjes së fundit të Interit, për pasojë kalimit të bluve në krye të renditjes me 3 pikë më shumë, Buffon u përgjigj:

"Jo, edhe pse ishte një hap i rëndësishëm. Kampionati vendoset gjatë gjithë vitit; janë momente kur kupton se ke humbur mundësi të mëdha. Këtë nuk duhet ta them unë, e dinë mirë tek Interi dhe Napoli. Kushdo që do të fitojë, tjetri do të ketë gjithmonë pendesa".

A e priste Buffon një garë kaq të hapur: "Po, e prisja. Që kur De Laurentiis njoftoi se Antonio Conte do të ishte trajneri i ri, e shikoja Napolin, së bashku me Interin, si ekipet që do të luftonin për titullin.

Tani Interi po kalon vështirësi, që janë të dukshme për të gjithë, ndërsa Napoli po i shfrytëzon në mënyrën më të mirë gabimet e rivalit për titull. Inercia tani është më shumë në favor të Napolit, por duhet të qëndrojnë me këmbë në tokë".