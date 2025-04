Enrique ndez sfidën: Arsenali luan pothuajse si ne, por vetëm njëri ekip do të shkojë në finale

Me titullin kampion të Ligue 1 tashmë të siguruar, PSG ka kthyer sytë nga objektivi madhor: finalja e Ligës së Kampionëve. Në prag të sfidës së parë gjysmëfinale ndaj Arsenalit në Londër, trajneri Luis Enrique ka dalë në konferencë për shtyp për të ndarë pritshmëritë e tij dhe komentuar përballjen me “Topçinjtë”:

“Bëhet fjalë për gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve, janë dy ndeshje mes dy skuadrave që kanë të njëjtin objektiv. DO të përballen dy kundërshtarë që duan të jenë më të mirët. Çelësi do të jetë menaxhimi i presionit… Duhet ta menaxhojmë gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme, kjo do të jetë shumë e rëndësishme”.

Luis Enrique shmangu komentet e tepërta mbi kundërshtarin, por nuk i kurseu vlerësimet: “Nuk dua të flas as mirë, as keq për kundërshtarin. Në fund të fundit, Arsenali është një nga skuadrat më të mira në Europë, po bën një punë të jashtëzakonshme me trajnerin e vet prej disa vitesh. Të gjithë e kemi merituar të jemi këtu. Mua më pëlqen më shumë skuadra ime, prandaj jam këtu. Disa do të preferojnë PSG, të tjerë Arsenalin, kjo është pjesë e jetës”.

Në lidhje me formën e fundit të PSG-së në kampionat; një barazim dhe një humbje, tekniku spanjoll u tregua i qartë dhe i qetë: “Nuk jam fare i shqetësuar”.

Enrique theksoi edhe ngjashmëritë mes dy skuadrave, duke nënvizuar cilësitë e tyre të përbashkëta: “Arsenali dhe PSG janë të ngjashëm. Të dyja janë skuadra që dinë të sulmojnë dhe të mbrojnë në grup, kanë individualitete të nivelit të lartë, por pa u varur prej tyre. A është Arsenali skuadra më e mirë që kemi përballuar deri tani? Nuk e di, është e vështirë të thuhet. Megjithatë, është një nga skuadrat më të mira në Europë, kjo është e sigurt. Edhe ne jemi një prej tyre”.

Dhe tani, me një trofe tashmë në xhep, PSG ka vetëm një drejtim: “Kemi vetëm një rrugë, të synojmë finalen e Champions League”.