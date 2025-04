Berisha shkon në Spanjë, mblidhet Kongresi i Partive Popullore Evropiane

Berisha në Kongresin e PPE në Valencia: E Djathta Evropiane diskuton të ardhmen

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka udhëtuar drejt Valencias, Spanjë, për të marrë pjesë në Kongresin e Partive Popullore Evropiane (PPE), që zhvillohet më 29 dhe 30 prill 2025. Ky kongres, i bashkë-organizuar nga PPE dhe Partia Popullore Spanjolle (PP), përbën një moment kyç për të djathtën evropiane, ku do të diskutohen sfidat aktuale dhe drejtimi i ardhshëm i kontinentit.

Axhenda e Kongresit

Kongresi do të zhvillohet në Feria Valencia dhe përfshin një sërë sesionesh plenare, diskutime dhe zgjedhje për drejtuesit e rinj të PPE-së. Temat kryesore përfshijnë forcimin e demokracisë evropiane, rritjen ekonomike, sfidat demografike dhe përgjigjen ndaj emergjencave klimatike .

Pjesëmarrja e Berishës

Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, ka mbërritur në Valencia, Spanjë, për të marrë pjesë në Kongresin e Partive Popullore Evropiane (PPE), që zhvillohet më 29 dhe 30 prill 2025 në qendrën ekspozuese Feria Valencia.

Berisha është i ftuar të mbajë një fjalim në këtë ngjarje të rëndësishme politike, ku do të diskutohen drejtimi i ardhshëm i PPE-së dhe sfidat për Bashkimin Evropian.

Kongresi, i bashkëorganizuar nga Partia Popullore e Spanjës, pritet të shërbejë si një moment vendimtar për unitetin e organizatës, duke trajtuar çështje të rëndësishme si lufta në Ukrainë, kriza e kostos së jetesës dhe kërcënimet në rritje nga populizmi dhe ekstremizmi.

Black out, shqetësim më vete

Megjithatë, atmosfera në Valencia është ndikuar nga një ndërprerje masive e energjisë elektrike që goditi Spanjën dhe Portugalinë sot më 28 prill 2025. Sipas operatorit spanjoll të rrjetit elektrik, Red Eléctrica, ndërprerja u shkaktua nga një fenomen atmosferik i rrallë që çoi në oscilacione anormale në linjat e tensionit të lartë, duke shkaktuar dështime në sinkronizimin e rrjetit elektrik të Evropës. Qeveria spanjolle shpalli gjendjen e emergjencës në rajonet më të prekura, përfshirë Madridin, Andaluzinë dhe Ekstremadurën.

Pavarësisht sfidave të shkaktuara nga ndërprerja e energjisë, organizatorët e Kongresit të PPE-së kanë konfirmuar se ngjarja do të vazhdojë sipas planit, me pjesëmarrjen e liderëve të së djathtës nga e gjithë Evropa, përfshirë Berishën, i cili do të marrë pjesë në Darkën e Liderëve më 29 prill. /noa.al