Tirana do të luajë një ‘finale’ me Pogradecit për qëndrimin në Superiore

Tirana do të përballet me Pogradecin në një ndeshje vendimtare për të siguruar qëndrimin në Kategorinë Superiore. Bardheblutë janë përballur me një pengesë të papritur, pasi finalja është programuar të zhvillohet më 4 maj, datë kur zhvillohet edhe një nga gjysmëfinalet e Final Four-it të kampionatit.

Për këtë arsye, Tirana duhet të gjejë një stadium tjetër për të pritur Pogradecin, pasi fusha e tyre është e zënë me angazhime të tjera.

Kujtojmë se bardheblutë e mbyllën sezonin në vendin e tetë të renditjes. Nga ana tjetër, Pogradeci arriti të kualifikohej në finale në mënyrë surprizuese, duke përfunduar i pesti në Kategorinë e Parë. Fitoret ndaj Burrelit dhe më pas ndaj Besës i kanë dhënë Pogradecit shpresën për të prekur elitën e futbollit shqiptar.