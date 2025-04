Kapet me makinë të vjedhur! Arrestohet shqiptari në Greqi, i gjendet dhe drogë

Një 43-vjeçar shqiptar është arrestuar nga efektivët e grupit DIAS në zonën e Aharnes, Greqi, i akuzuar për vjedhje, mosbindje ndaj urdhrave të policisë, shkelje të ligjit për substancat e varësisë dhe drejtim automjeti pa leje drejtimi.

Sipas autoriteteve, efektivët e policisë kanë pikasur një automjet me dy persona dhe i kanë bërë shenjë drejtuesit të ndalojë. Megjithatë, i akuzuari është përpjekur të arratiset me shpejtësi, por policia ka arritur ta ndalojë mjetin në një zonë afër dhe ka proceduar me arrestimin e tij.

Gjatë verifikimeve rezultoi se automjeti ishte vjedhur një muaj më parë në zonën e Aharnes. Gjithashtu, 43-vjeçari nuk posedonte leje drejtimi dhe, gjatë kontrollit fizik, iu gjet dhe sekuestrua një sasi e vogël kokaine.

I arrestuari është dërguar në Prokurorinë e Aharnesit dhe aktualisht ndodhet në paraburgim në pritje të veprimeve të mëtejshme ligjore.