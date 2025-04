Berisha nga Kuçova: Pensionet dhe rrogat do t’i barazojmë me vendet e tjera të Ballkanit

Kreu i opozitës, Sali Berisha, gjatë një takimi elektoral në Kuçovë, paraqiti zotimin e tij kryesor: barazimin e pensioneve dhe pagave në Shqipëri me ato të vendeve të tjera të Ballkanit.

Në fjalën e tij, Berisha tha se programi i prezantuar nga koalicioni opozitar “fillon me zemrën e dhimbsur” dhe synon të garantojë minimumin jetik për çdo qytetar që ndodhet në vështirësi.

Ai premtoi se në 100 ditët e para të qeverisjes, pensionistët, të papunët, qytetarët në ndihmë ekonomike, fëmijët me një prind dhe studentët me bursë do të kenë një minimum jetik, me pensionin minimal dhe bursat që do të arrijnë në 200 euro.

Po ashtu, Berisha garantoi rritjen e pagës minimale në 500 euro dhe të pagës mesatare në 1200 euro. "Ne nuk bëjmë asgjë tjetër, veçse kthejmë paratë që marrim nga qytetarët. Ato janë djersa, mundi dhe taksat e tyre", u shpreh ai.

Duke bërë një krahasim me vitet e qeverisjes së tij, Berisha kujtoi se në periudhën 2006–2013 u dyfishuan pagat dhe pensionet, duke i çuar ato sipër niveleve të vendeve të tjera të rajonit. Ai solli shembuj konkretë të vendeve fqinje, duke theksuar se ndërkohë që në vitin 2013 Shqipëria kishte pensione më të larta se Mali i Zi, sot pensionistët malazezë marrin trefishin.

Berisha kritikoi ashpër qeverinë aktuale, duke theksuar se "në 12 vite, shqiptarët janë lënë pas në mirëqenie, ndërkohë që vendet e tjera të Ballkanit kanë njohur rritje të vazhdueshme". Ai solli si shembull edhe Kosovën, ku sipas tij, qeveria ndau 100 milionë euro për të rritur pensionet me 20%.

Në vijim, Berisha akuzoi qeverinë për shpërdorim të fondeve publike: “Kjo qeveri vetëm këtë vit vuri përpara taksat tuaja 8 miliardë euro, por për pensionistët ndau vetëm 16 milionë euro."

Duke e mbyllur fjalën e tij, Berisha theksoi se prioriteti i opozitës është rritja e pagave dhe pensioneve, me synimin që çdo qytetar shqiptar të ketë një standard më të lartë jetese se bashkëmoshatarët e tij në vendet e tjera të Ballkanit.

“Ky është zotimi ynë para jush. Vrapi ynë nuk ndalet derisa ta arrijmë këtë”, përfundoi Berisha.

Premtimet e Berishës në Kuçovë:

Brenda 100 ditëve të para:

Vendosja e minimumit jetik për çdo qytetar në nevojë.

Pension minimal 200 euro.

Bursë 200 euro për studentët.

Paga minimale 500 euro.

Paga mesatare 1200 euro.

Objektivi afatgjatë:

Barazimi i pensioneve dhe pagave në Shqipëri me ato të vendeve të tjera të Ballkanit.

Rritje graduale e pagave dhe pensioneve:

Të gjithë qytetarët të kenë paga dhe pensione më të larta se bashkëmoshatarët e tyre në rajon.

Akuzat e Berishës ndaj qeverisë Rama:

Mungesë dhemshurie dhe përkushtimi ndaj qytetarëve.

Vjedhje e fondeve publike:

“Kanë vjedhur tek pensionistët dhe rrogëtarët.”

Nevojë minimale për mbështetje sociale e shpërfillur:

Vetëm 16 milionë euro për pensionistët në buxhetin e vitit, nga 8 miliardë euro taksa të mbledhura.

Shkelje e detyrimit moral dhe ligjor për të kthyer qytetarëve atë që u takon.

Dështim në krahasim me vendet e rajonit:

Pensionistët e Malit të Zi dhe të Kosovës kanë marrë rritje të konsiderueshme ndërkohë që pensionistët shqiptarë janë lënë pas.

Mashtrime dhe justifikime boshe:

Refuzim për të miratuar minimumin jetik duke pretenduar se do çonte vendin në "greminë".

Krijimi i një pabarazie të thellë sociale:

Përfitime minimale për pensionistët përkundër shpenzimeve marramendëse të qeverisë. /noa.al