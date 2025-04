Hamasi pranon armëpushimin: Do lirojmë të gjitha pengjet izraelite

Organizata terroriste islamike palestineze Hamas ka deklaruar gatishmërinë e saj për të rënë dakord për një armëpushim 5-vjeçar dhe për të liruar të gjitha pengjet izraelite. Një marrëveshje e tillë mund t’i japë fund luftës në Gaza, tha një përfaqësues i Hamasit për agjencinë e lajmeve AFP.

Hamasi është gati të nënshkruajë një marrëveshje "për një shkëmbim të burgosurish (…) dhe për një armëpushim pesë-vjeçar", tha përfaqësuesi i Hamasit në Kajro. Në këtë kuadër, të gjithë pengjet izraelitë të mbajtur ende në Rripin e Gazës do të liroheshin në këmbim të të burgosurve palestinezë.

Delegacioni i Hamasit zhvilloi bisedime me ndërmjetësuesit egjiptianë në Kajro gjatë të shtunës. Nga Kajro, një zyrtar i lartë i Hamasit njoftoi se delegacioni, i kryesuar nga Khalil al-Hayya, do të diskutonte "vizionin e Hamasit për përfundimin e luftës" me përfaqësuesit egjiptianë.

Egjipti, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Katarin, ndërmjetësuan një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit në Rripin e Gazës, i cili hyri në fuqi më 19 janar. Pas skadimit të fazës së parë të armëpushimit, Izraeli dëshironte të zgjaste fazën e parë në vend që të pajtohej me fazën e dytë të planifikuar me një ndërprerje afatgjatë të luftimeve. Kur nuk u arrit asnjë marrëveshje, Izraeli rifilloi sulmet e tij masive ajrore mbi objektivat e Hamasit në Rripin e Gazës rreth dy muaj më vonë dhe gjithashtu filloi një ofensivë të re tokësore. Ajo gjithashtu ka bllokuar të gjitha dërgesat e ndihmave në Rripin e Gazës që nga 2 marsi.

Përpjekjet për të arritur një armëpushim të ri deri më tani kanë qenë të pasuksesshme. Javën e kaluar, Hamasi hodhi poshtë një propozim izraelit që do të kërkonte një armëpushim 45-ditor në këmbim të lirimit të dhjetë pengjeve të gjallë izraelitë.

Gjatë bisedimeve në Kajro, Izraeli vazhdoi sulmet e tij në Rripin e Gazës. Të paktën dhjetë persona u vranë në qytetin e Gazës të shtunën kur një ndërtesë banimi u bombardua, sipas Agjencisë së Mbrojtjes Civile të udhëhequr nga Hamasi. Rreth 20 persona janë zhdukur nën rrënoja. Umm Walid al-Khur, e cila i mbijetoi sulmit, tha se "të gjithë po flinin me fëmijët e tyre" kur shtëpia u granatua dhe u shemb.