Berisha flet nga Selaniku: Rama po sakrifikon shqiptarët për të vjedhur tokat e Himarës. Për pushtet dhe pasuri, po rrezikon dhe emigrantët në Greqi”

Berisha nga Selaniku: "Mafia për interesa të veta sakrifikon statusin e gjysmë milioni shqiptarëve

Selanik, Greqi – Ish-kryeministri Sali Berisha, gjatë një takimi me emigrantët shqiptarë në Selanik, lëshoi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar atë se ka sakrifikuar interesat e shqiptarëve në Greqi për përfitime personale mafioze.

Berisha u shpreh optimist për fitore kur tha: "Ky vit, viti 2025, do të gdhendet në muret e kohërave të kombit si viti i diasporës shqiptare. Do të gdhendet me gërma të arta."

Duke vlerësuar kontributin e emigrantëve në jetën greke, Berisha tha: "Keni emër të mirë anë e kënd Greqisë. Shkëlqeni në çdo fushë dhe më shumë do të shkëlqeni në kohërat që vijnë, njëlloj si arvanitasit që janë krenari për Greqinë dhe për Shqipërinë."

Më tej, ai u ndal tek marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke akuzuar Ramën për përkeqësimin e tyre pas arrestimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri.

"Edi Rama përdori truket e vjetra të Sigurimit të Shtetit për t’i rrëmbyer Fredi Belerit mandatin që ia dhanë qytetarët e Himarës. Vetëm sepse Beleri nuk pranoi të shitej, nuk pranoi të kandidonte për Ramën," deklaroi Berisha.

Ai shtoi se ndalimi i Belerit ishte i motivuar nga interesa për përvetësimin e pronave në jug të vendit: "Nga 220 mijë metra katrorë tokë që po grabit në Manastirin e Skutarasë dhe në Kanionin e Gjipesë, Fredi Beleri nuk do t’i jepte asnjë metër katror."

Në përfundim të fjalimit, Berisha akuzoi Ramën për shkatërrimin e marrëdhënieve me Greqinë për qëllime mafioze: "Mafia për interesa të veta është e gatshme të sakrifikojë statusin e gjysmë milioni shqiptarëve. Ky është Edi Rama," përfundoi Berisha. /noa.al