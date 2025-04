Rreth gjysma e amerikanëve thonë se Trump ka qenë një president ‘i dobët’ ose ‘i tmerrshëm’ deri tani, tregon një sondazh i ri

Vetëm rreth gjysma e republikanëve thonë se Trump është përqendruar në prioritetet e duhura, tregon një sondazh i AP-NORC

Shumë amerikanë nuk pajtohen me përpjekjet agresive të Presidentit Trump për të zbatuar shpejt agjendën e tij, tregon një sondazh i ri, dhe madje as republikanët nuk janë plotësisht të bindur se ai i ka kushtuar vëmendje çështjeve të duhura.

Amerikanët janë gati dy herë më të prirur të thonë se Trump është fokusuar kryesisht në prioritetet e gabuara sesa në ato të duhura, sipas sondazhit të kryer nga Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, raporton noa.al duke cituar Associated Press.

Për më tepër, rreth 4 në 10 amerikanë thonë se Trump ka qenë një president “i tmerrshëm” gjatë mandatit të tij të dytë, dhe rreth 1 në 10 thonë se ai ka qenë “i dobët”. Në kontrast, rreth 3 në 10 thonë se ai ka qenë “shkëlqyeshëm” ose “mirë”, ndërsa pak më pak se 2 në 10 thonë se ai ka qenë “mesatar”.

Shumica nuk janë befasuar nga drama që ka shoqëruar 100 ditët e para të mandatit të dytë të Trump-it. Rreth 7 në 10 të rritur amerikanë thonë se muajt e parë të mandatit të dytë të Trump kanë qenë kryesisht siç e kishin pritur, dhe vetëm rreth 3 në 10 thonë se veprimet e presidentit republikan kanë qenë kryesisht të papritura.

Por kjo nuk do të thotë se ata janë të kënaqur me mënyrën si kanë shkuar këto muaj të parë.

Në fakt, demokratët duken edhe më të pakënaqur me realitetin e mandatit të dytë të Trump sesa ishin para se ai të betohej më 20 janar. Rreth tre të katërtat e demokratëve thonë se Trump është fokusuar në temat e gabuara dhe rreth 7 në 10 mendojnë se ai ka qenë një president “i tmerrshëm” deri tani. Kjo shënon një rritje krahasuar me janarin, kur rreth 6 në 10 parashikonin se ai do të ishte “i tmerrshëm”.

Rahsaan Henderson, një demokrat nga Kalifornia, tha: “Ka qenë një nga 100 ditët më të gjata që kam përjetuar ndonjëherë.”

“Besoj se katër vitet e ardhshme do të jenë një provë për të parë se kush do të mund të rezistojë më shumë dhe të vazhdojë të sfidojë gjithçka që ai përpiqet të bëjë, pasi ai sfidon gjithçka, përfshirë Gjykatën Supreme,” tha Henderson, 40 vjeç.

Republikanët në përgjithësi qëndrojnë pas presidentit, por kanë ndjenja të përziera për atë çfarë ai ka zgjedhur të theksojë. Rreth 7 në 10 thonë se ai ka qenë të paktën një president “i mirë”. Por vetëm rreth gjysma thonë se ka pasur kryesisht prioritetet e duhura deri tani, ndërsa rreth një çerek thonë se ka pasur një përzierje të mirë dhe rreth 1 në 10 thonë se ai është fokusuar kryesisht në prioritetet e gabuara.

“Po bën vërtet ato që ka premtuar se do të bënte,” tha Tanner Bergstrom, 29 vjeç, një republikan nga Minesota. “Nuk po bën premtime kot dhe pastaj, sapo merr detyrën, nuk ndodh asgjë. … Më pëlqen shumë kjo. Edhe nëse ndonjëherë nuk pajtohem me disa nga gjërat që bën, ai të paktën po bën atë që ka premtuar.”

Ata që janë surprizuar nga muajt e parë të Trump-it duken se kanë pasur një përballje të hidhur me realitetin. Personat që thonë se veprimet e Trump nuk ishin ashtu siç i kishin pritur – kryesisht demokratë dhe të pavarur – janë më të prirur të thonë se Trump është fokusuar kryesisht në prioritetet e gabuara dhe se ai ka qenë një president i dobët ose i tmerrshëm, krahasuar me ata që kishin pritur këtë lloj sjelljeje nga ai.

Rreth 4 në 10 të anketuar miratojnë mënyrën si Trump po e drejton presidencën në përgjithësi. Çështja e emigracionit është një nga pikat ku ai qëndron më mirë. Sipas sondazhit, 46% e të rriturve amerikanë miratojnë mënyrën si ai po e trajton çështjen e emigracionit, një përqindje pak më e lartë se aprovimi i përgjithshëm i presidencës së tij. Por ka gjithashtu sinjale se politikat e tij të jashtme, negociatat tregtare dhe ekonomia mund të shndërrohen në pika të vështira për të, ndërsa ai përpiqet të provojë se qasja e tij do të sjellë përfitime për vendin.

Aprovimi i Trump-it për këto fusha është dukshëm më i ulët sesa për emigracionin. Vetëm rreth 4 në 10 të rritur amerikanë miratojnë mënyrën si ai po i trajton këto çështje. Republikanët janë gjithashtu më pak të prirur të miratojnë qasjen e Trump-it ndaj tregtisë dhe ekonomisë sesa ndaj emigracionit.

Ka edhe sinjale të tjera se disa mbështetës të Trump-it mund të mos jenë plotësisht të kënaqur me performancën e tij deri tani. Përqindja e republikanëve që thonë se ai ka qenë të paktën një president “i mirë” ka rënë me rreth 10 pikë përqindjeje që nga janari. Ata gjithashtu janë bërë pak më të prirur të thonë se Trump do të jetë ose “i dobët” ose “i tmerrshëm”, megjithëse vetëm 16% e përshkruajnë kështu muajt e tij të parë.

Republikania Stephanie Melnyk, 45 vjeç, nga Tenesi, mbështet përgjithësisht mënyrën si Trump po e drejton presidencën, por shprehet se nuk është dakord me qasjen e tij ndaj çështjeve të politikës së jashtme, veçanërisht për luftën në Ukrainë. Familja e Melnyk ka emigruar nga Ukraina dhe ajo thotë se Trump “po përpiqet për një zgjidhje të shpejtë që nuk do të zgjasë” dhe se presidenti rus Vladimir Putin “nuk është për t’u besuar.”

Sondazhi i AP-NORC përfshiu 1,260 të rritur dhe u krye nga 17 deri më 21 prill, duke përdorur një kampion të përzgjedhur nga AmeriSpeak Panel i NORC, i cili është projektuar për të qenë përfaqësues i popullsisë amerikane. Marzhi i gabimit për të rriturit në përgjithësi është plus ose minus 3.9 pikë përqindjeje. /noa.al

Foto: AP