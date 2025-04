Çfarë parashikojnë profecitë e frikshme të Nostradamusit dhe Baba Vangës pas vdekjes së Papa Françeskut

Vdekja e papritur e Papa Françeskut hedh pikëpyetje mbi të ardhmen e Vatikanit. Kardinalët do të jenë ata që do të zgjedhin Papën e ri Suprem, pas takimit në Konklavë.

Megjithatë, ka nga ata që preferojnë të jenë më skeptikë dhe të vëzhgojnë se çfarë thonë profecitë pas vdekjes së Jorge Mario Bergoglio-s. Më i përhapuri për momentin është ai i Baba Vangës. Në një nga shumë profecitë e saj, Baba Vanga pohoi se pas vdekjes së Papës, një ndryshim shumë i rëndësishëm do të ndodhte në strukturën fetare të botës, gjë që do të çonte në fundin e një epoke.

Ç’ndodh pas varrimit të Papës? Zi nëntë ditore dhe mesha në nder të Atit të Shenjtë Shumë besimtarë e kanë lidhur këtë parashikim me vdekjen e Francis I, por në asnjë moment nuk përmendet ndonjë tipar apo karakteristikë që sugjeron Papën argjentinas. Në mënyrë të ngjashme, Baba Vanga theksoi se kjo vdekje do të ndodhte ndërsa njerëzimi ishte i përfshirë në një krizë globale, të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore, ndryshimet klimatike dhe një situatë e dëshpëruar urie në Afrikë.

Gjithashtu thekson se njerëzit do të kenë kontakt me jashtëtokësorët dhe se do të ndodhin përparime shumë të rëndësishme mjekësore dhe teknologjike. Parashikimi i Nostradamusit:

Iku nga kjo botë si një njeri i thjeshtë, ja shuma që Papa Françesku kishte në llogarinë e tij bankare përpara se të ndërronte jetë Nostradamusi shkoi edhe më tej në shkrimet e tij. Filozofi dhe parashikuesei francez i mesjetës, parashikoi se pasardhësi i Papa Françeskut mund të jetë i fundit i të gjitha kohërave. Në mënyrë të ngjashme, ky ishte vlerësimi i tij për çështjen:

“Ai nuk do të jetë papa i zgjedhur romak dhe nuk do t’i kushtohet vëmendje as nga afër as nga larg. Një i ri me lëkurë të errët, me ndihmën e mbretit të madh, do t’ia dorëzojë portofolin një të riu me lëkurë të kuqe”.

Kjo teori i ka bërë shumë njerëz ta shohin Kardinalin Robert Sarah si favoritin për t’u bërë Papa i ri Suprem. Guinean, 79 vjeç, dhe prefekt emeritus i Kongregatës për Kultin Hyjnor dhe Disiplinën e Sakramenteve.

Teori të panumërta rreth identitetit të zëvendësuesit janë përhapur tashmë edhe në mediat sociale.