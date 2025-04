Regjistrohen dy paslëkundje të forta tërmeti brenda një ore në Turqi

Vazhdojnë pasgoditjet nga tërmeti i fortë me magnitudë 6.2 që goditi më 23 prill në Detin Marmara, në brigjet e Silivrit, në perëndim të Stambollit. Tërmeti me magnitudë 4.3 që ndodhi në orën 20:33, me epiqendër në zonën bregdetare Buyukcekmece, shkaktoi përçarje të reja për banorët, veçanërisht në periferitë perëndimore të Stambollit. Thellësia fokale e lëkundjes u gjet në 7.01 kilometra.

Ai u parapri nga një dridhje me magnitudë 3.5 në orën 20:21, ndërsa dy tërmete të tjera me magnitudë 3.5 dhe 3.7 pasuan më vonë. Epiqendra e tërmetit me magnitudë 3.5 ballë në orën 21:06 u regjistrua në një thellësi fokale prej 15.23 kilometrash, 17.56 kilometra larg bregdetit të rajonit Buyukcekmece, në perëndim të Stambollit.

Epiqendra e tërmetit të dytë me magnitudë 3.7 që ndodhi në orën 21:07 në Detin e Marmarasë u përcaktua në një distancë prej 19.88 kilometrash gjithashtu larg bregdetit të Buyukcekmece dhe në një thellësi fokale prej 7.2 kilometrash. Profesori i gjeologjisë Ovgün Ahmet Ercan shprehu shqetësimin për shkak se sekuenca sizmike duket se po lëviz drejt lindjes, nga ana e thyerjes që nuk ishte “thyer” nga tërmeti i madh 6.2 ballë i 23 prillit dhe ndodhet më afër qendrës së Stambollit.