Sekretari i Përgjithshëm i EPP: Lamtumirë Rama – tani është koha e Partisë Demokratike në Shqipëri!

Antonio López-Istúriz White nga Kavaja: Lamtumirë Edi Rama, përshëndetje Partia Demokratike! Tani është koha për ndryshim

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Popullore Evropiane (EPP), Antonio López-Istúriz White, ka dhënë një mesazh të fuqishëm nga Kavaja, ku theksoi mbështetjen e plotë për Partinë Demokratike dhe liderin historik Sali Berisha, duke deklaruar se koha e Edi Ramës ka mbaruar dhe se shqiptarët meritojnë një të ardhme të re evropiane.

“Vij nga Spanja për t’i thënë lamtumirë Edi Ramës dhe për t’i thënë përshëndetje Partisë Demokratike. Evropa nuk është një pasaportë. Evropa është Shqipëria!”, u shpreh ai para një audience entuziaste.

López-Istúriz, një nga figurat më të rëndësishme të qendrës së djathtë evropiane, solli përvojën e tij politike dhe lidhjen e gjatë me Shqipërinë, duke kujtuar vizitën e tij të parë para 20 vitesh dhe mbështetjen e hershme për Sali Berishën, të cilin e përshkroi si “më energjik se kurrë”.

"Ne do të jemi shumë vigjilentë në këto zgjedhje. Këto zgjedhje nuk mund të manipulohen më. Do të ketë vëzhgues që do të garantojnë transparencë dhe vlera demokratike."

Duke iu drejtuar shqiptarëve të diasporës në Spanjë, SHBA, Gjermani e më gjerë, ai i ftoi ata të përfshihen në zgjedhje dhe të japin kontributin e tyre për ndryshimin.

“Edhe për ju është një mundësi për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Për të ndihmuar vendin të kthehet në një vend ku mund të ndiheni krenarë.”

Ai theksoi se mazhoranca aktuale socialiste nuk përfaqëson më drejtimin e Evropës dhe se tanimë është koha e forcave konservatore dhe popullore.

"Në Evropë, janë vetëm tre qeveri socialiste të plota. Ndërsa janë 14 qeveri mike të Partisë Demokratike. Partia Socialiste Evropiane nuk ka më ndikim". /noa.al