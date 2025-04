Ekzekutimi i bosit mafioz grek si në skena filmash aksion, çfarë panë dëshmitarët

Një ekzekutim i stilit mafioz ndodhi pasditen e së enjtes, në një nga rrugët më të frekuentuara të Chalandrit, Athinë, kur ekzekutorët qëlluan me kallashnikov Giorgos Moschouris jashtë një qendre diagnostike dhe më pas u larguan.

Një grua me banim në lagje përshkroi në televizionin ANT1 atë që ndodhi pasditen e së enjtes në zemër të Chalandrit, kur persona të panjohur “qëlluan” me kallashnikov me gjakftohtësi jashtë një qendre diagnostike një 55-vjeçar, i njohur si pjesë e grupeve kriminale.

Autorët e tij kishin ngritur një pritë dhe automjeti i tyre ishte parkuar në një rrugicë pas qendrës diagnostikuese. Vrasësit e tij e prisnin të dilte nga klinika dhe sapo e panë, zbritën nga automjeti dhe e qëlluan në mes të rrugës.

“Dëgjuam që zotëria u qëllua. Ata ishin fshehur në një pallat. Pesë minuta më parë kalova pranë vendit ku ndodhi vrasja”, tha dëshmitarja.

Në fakt, plumbat kanë depërtuar në xhamin e pasmë të një automjeti që po lëvizte në vendngjarje, duke e lënë shoferin të tronditur. Një tjetër video-dokumentar përshkruan një motoçiklist duke u tronditur nga zhurma e armëve dhe duke rënë nga motori i tij.

Po ashtu xhamat kanë kapur edhe xhamat e klinikës dhe bindësve pranë vendit të ngjarjes.