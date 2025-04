Atentat mafioz/ Vritet në mes të ditës një prej liderëve të mafias greke

Një ekzekutim brutal me karakteristika mafioze ka ndodhur pasditen e së enjtes në Chalandri në periferi të Athinës, ku u vra Giorgos Moschouris, i regjistruar nga autoritetet si një personazh kryesor i të ashtuquajturës “Mafia Greke”.

Moschouris, i njohur me pseudonimin “Thamnakias”, sapo kishte dalë nga një qendër private diagnostike, kur persona të panjohur, të cilët udhëtonin me një automjet, i janë afruar dhe e kanë qëlluar me kallashnikov.

Ai u qëllua disa herë, disa prej plumbave goditën fytyrën e tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.

Në vendin e ngjarjes u gjetën shumë gëzhoja, ndërsa pak kohë më vonë, në zonën e Patimës së Çalandrit, u gjet një automjet i djegur.

Dyshohet se ky mund të ketë qenë automjeti i autorëve të arratisur.

Policia po shqyrton mundësinë e larjes së hesapeve brenda krimit të organizuar, pasi Moschouris i kishte mbijetuar një atentat të ngjashëm në vitin 2020 në Voula, jashtë një pastiçerie të njohur.

Zona e ngjarjes ka mbetur e rrethuar, ndërsa hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve janë në vazhdim.

Policia greke po mbledh pamje nga kamerat e sigurisë dhe po interviston dëshmitarët për të rindërtuar rrugën e arratisjes së autorëve.