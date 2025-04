Tërmeti/ Mijëra njerëz kaluan natën jashtë në parqe dhe sheshe në Stamboll! Ekspertët thirrje për vigjilencë: Mund të përballemi me lëkundje më shkatërruese

TURQI- Miliona njerëz kaluan një natë të vështirë në Stamboll dhe në zonat përreth pas tërmetit me magnitudë 6.2 që nuk shkaktoi të plagosur apo dëme serioze, por u kujtoi të gjithëve se qyteti më i madh i Turqisë ndodhet në një pikë tektonikisht të rrezikshme.

Pasgoditjet vazhduan gjatë natës së së mërkurës deri të enjten, pothuajse të gjitha me magnitudë që nuk i kalonin 3 ballë të shkallës Rihter, me një lëkundje prej 4.2 Rihter në orët e para të së enjtes. Mijëra persona natën në hapësira të hapura, duke ndezur zjarre për t’u ngrohur. Në të njëjtën kohë, Autoritetet u kërkojnë qytetarëve që të qëndrojnë larg ndërtesave.

Traumat janë ende të freskëta nga dy tërmetet me magnitudë 7.8 dhe 7.7 të shkallës Rihter që rrafshuan Turqinë jugperëndimore dhe Sirinë fqinje në fillim të vitit 2023, duke lënë pas rreth 60,000 të vdekur në të dy vendet. Autoritetet turke raportojnë se më shumë se 230 persona, shumica e të cilëve në Stamboll, u plagosën kur u përpoqën të hidheshin nga ndërtesat gjatë tërmetit. Pothuajse asnjë nuk ka lëndime të rrezikshme për jetën. Për arsye sigurie, shkollat ​​në zonat e prekura nga tërmeti do të mbyllen ditën e enjte dhe të premte.

Në kërkimin e tij paraprak, Departamenti i Gjeologjisë dhe Gjeofizikës i Universitetit të Stambollit thekson se tërmeti lidhet vetëm me një pjesë të thyerjeve (atë perëndimore) në rajonin e Detit Marmara dhe rekomandon kujdes dhe vigjilencë. Ekspertët turq theksojnë gjithashtu se Stambolli ndodhet pranë çarjeve që mund të shkaktojnë tërmete edhe më të mëdha me rezultate shkatërruese, shkruajnë mediat e huaja.

Profesor Murat Utoksu, i cili foli për Hurriyet, flet për një dridhje që është një pararojë e tërmetit të madh që po presim në Stamboll, pasi prej shumë vitesh po grumbullohet potencial që një ditë do të “shpërthejë”. Aktivitetin sizmik të viteve të fundit ai e lidh edhe me tërmetin e madh të vitit 1999, në pjesën jugore të detit Marmara. Ai thekson megjithatë se nuk mund ta dimë se kur do të ndodhë ky tërmet i madh.

Sizmologu turk Dr. Naci Gorur parashikoi një tërmet mbi 7 të shkallës Rihter në Stamboll. Në një postim në rrjetet sociale, Gorour paralajmëroi banorët dhe autoritetet që të marrin masa në kohë, teksa deklaroi se nuk beson se tërmeti 6.2 Rihter ishte tërmeti kryesor.

“Ky tërmet do të ndikojë pak a shumë në pjesën e thyerjes që pritet të shpërthejë në Marmara”, tha profesori, i cili u rikthye në platformën X me një parashikim të frikshëm të një tërmeti më të madh se 7 të shkallës Rihter.

“Ka shumë tërmete në Stamboll në thyerjen e Kumburgazit në Detin Marmara. Ata janë të përmasave të ndryshme. Këta nuk janë tërmetet më të mëdhenj që presim në Marmara. Këta rrisin presionin që krijohet në këtë çarje. Tërmeti i vërtetë këtu do të jetë më i madh dhe mbi 7”, shkruan ai në një postim.

Tërmeti prej 13 sekondash goditi Turqinë në orën 12:49 (koha lokale dhe greke) të mërkurën, më 23 prill. Thellësia e cekët e sipërfaqes – vetëm 10 kilometra për tërmetin kryesor – dhe distanca relativisht e shkurtër nga Stambolli – 40 kilometra në jug dhe juglindje – e bënë lëkundjen të ndjehet veçanërisht në një pjesë të madhe të Turqisë perëndimore dhe në ishujt verior të Bullgarisë dhe në Greqinë veriore. Dhjetëra pasgoditje u regjistruan në minutat e para, ku më e forta ishte 4.9 ballë të shkallës Rihter.