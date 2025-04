‘Nuk përjashtohet një tërmet 7.5 Rihter’! Nata e ankthit në Stamboll

TURQI- Në orët e fundit janë vërejtur qindra pasgoditje në Marmarasë, të cilat janë kryesisht të dobëta në magnitudë, nga 2 në 4 të shkallës Rihter, me përjashtim të "5" të regjistruar rreth mesditës së sotme. Kjo ishte pasgoditja më e madhe pas magnitudës 6.2 Rihter të regjistruar në orën 13:00, duke përhapur panik tek njerëzit, të cilët madje u hodhën nga ballkonet për të shpëtuar, duke shkaktuar mbi 150 të plagosur.

Kujtimet në Stamboll të tërmetit vdekjeprurës me magnitudë 6.2 të vitit 1999 që vrau 17,000 njerëz janë rizgjuar për mirë dhe banorët kanë braktisur shtëpitë e tyre për të kaluar një natë ankthi në hapësira të hapura. Stambolli jeton nën frikën e një "mega-tërmeti" pasi ndodhet 20 km nga Faji i Anadollit të Veriut dhe ekspertët grekë po bëjnë vlerësime që nuk përjashtojnë një tërmet edhe më të madh, i cili do të shkaktonte shembjen e pjesshme ose totale të qindra mijëra ndërtesave.

Në fund të fundit, në shkurt 2023, Turqia juglindore përjetoi tërmetin më shkatërrues në historinë e saj moderne, i cili vrau të paktën 53,000 njerëz, rrafshoi qytete dhe shkatërroi monumente historike. Në fakt, sipas presidentit të OASP-së, Efthimis Lekkas, i cili foli në buletinin kryesor të lajmeve të ERT-së, tashmë janë tre skenarë për periudhën e ardhshme:

-Skenari i parë është që tërmeti me magnitudë 6.2 Rihter ishte tërmeti kryesor dhe se do të pasonin një mori pasgoditjesh. -Skenari i dytë është që 6.2 ishte një paragoditje dhe kemi një tërmet më të madh me magnitudë 7 deri në 7.5 ballë të shkallës Rihter. -Skenari i tretë është që të ketë një sekuencë prej rreth 6 gradë, në mënyrë që energjia të shuhet brenda një periudhe të shkurtër kohore.