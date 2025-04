Edi Rama në Berat: 11 Maji është një takim me historinë për Shqipërinë evropiane

Në një takim masiv me gratë dhe vajzat socialiste në Berat, kryeministri Edi Rama e cilësoi 11 majin si një ditë historike që shkon përtej thjesht një pale zgjedhjesh vendore.

Përballë një sheshi të mbushur me mbështetëse, ai theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së grave në jetën politike dhe në vendimmarrje, duke e cilësuar këtë si një transformim të madh shoqëror dhe politik për Shqipërinë.

Gratë dhe vajzat, në themel të suksesit të PS

Kryeministri vlerësoi rolin e grave dhe vajzave në të gjitha nivelet e qeverisjes, duke përmendur se PS ka kaluar nga vetëm 12% përfaqësim femëror në 40%, dhe synon të arrijë 50% apo më shumë. Ai u shpreh krenar për përfshirjen e tyre në qeveri, parlament, administratë dhe skuadrën negociuese me BE-në.

Shqipëria drejt BE: Roli vendimtar i votës në 11 maj

Rama theksoi se Shqipëria ndodhet në prag të një momenti historik me mundësinë reale për anëtarësim në Bashkimin Europian deri në vitin 2027. Sipas tij, 11 maji është një mundësi për të forcuar një shumicë më të madhe, për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga procesi i negociatave dhe për të mos lejuar që "kënetat politike" ta pengojnë këtë rrugë.

Progres ekonomik dhe mbështetje për gratë

Kreu i qeverisë solli një panoramë të arritjeve ekonomike ndër vite: rritjen e prodhimit kombëtar nga 10 në 25 miliardë euro, trefishimin e të ardhurave për frymë dhe rritjen e pagës mesatare publike nga 370 në 1000 euro. Ai prezantoi edhe politika konkrete për gratë si bonusi i bebes, mbështetja financiare mujore për nënat, si dhe rritja e mbështetjes për fëmijët me aftësi ndryshe.

Drejtësia, SPAK dhe barazia para ligjit

Rama nënvizoi reformat në drejtësi si arritjen më të madhe të qeverisjes së tij, duke theksuar ndarjen e pushteteve dhe forcimin e pavarësisë së drejtësisë. Ai mbrojti SPAK-un dhe Altin Dumanin nga sulmet politike, dhe paralajmëroi se vetëm një Shqipëri brenda BE-së mund të garantojë drejtësi të barabartë për të gjithë.

Mesazh për votuesit: Përtej partisë, për Shqipërinë

Kryeministri u bëri thirrje grave të angazhojnë çdo grua tjetër për të votuar, pavarësisht bindjeve politike, duke theksuar se vota në 11 maj është një investim për fëmijët, për barazinë, për drejtësinë dhe për Shqipërinë europiane.

“Votoni për Shqipërinë që nuk mbetet jashtë derës së BE-së, por që ulet denjësisht në tryezën e Europës”, ishte mesazhi përmbyllës i Ramës nga Berati. Në stilin e tij të njohur ironik dhe emocional, Edi Rama përdori këto batuta për të përforcuar mesazhin e votës për PS-në më 11 maj si një “takim me historinë” për rrugën europiane të Shqipërisë. Nëse do një version grafik për rrjetet sociale me këto batuta, mund ta përgatis menjëherë.

Batutat e Ramës

Ja disa nga batutat më të spikatura dhe pikante të Edi Ramës gjatë fjalimit në takimin me gratë dhe vajzat socialiste të Beratit:

1. Për burrat në këmbë në shesh:

> "Po të jeni këtu në vendin tim, do shikoni një pamje shumë të bukur: gratë ulur, burrat në këmbë. Po ata janë burra tamam!"

2. Për “bufin e kënetës”:

> "Bufi i kënetës nuk i mbledh dot burra e gra në të gjithë qarkun e Beratit!"

3. Për ndryshimin gjinor në PS:

> "Në PS kishim vetëm 12% gra. Sot kemi 40%, por unë besoj se më e mira është të kemi një më shumë se burrat!"

4. Për krahasimin me kundërshtarët:

> "Ndryshe nga këneta e burrave, ne në listën e PS kemi 53% gra dhe vajza!"

5. Për vlerën e grave në familje e shoqëri:

> "Nëse gratë ikin një muaj, burrave vetëm bishti nuk u del!"

6. Për ndikimin e grave në Shqipëri:

> "Shqipëria është grua, nuk diskutohet! Shqipëria pa gratë dhe vajzat, nuk bëhet kurrë ajo që meriton të bëhet."

7. Për kundërshtarët politikë dhe drejtësinë:

> "Në 12 maj bufi do shkrijë SPAK-un… ai vetë është enë arkeologjike politike, një qyp!"

8. Për pjesëmarrjen e grave në votim:

> "Shoqet, miket, kunatat, komshiet… kujdes! Kërkojuni të votojnë për Shqipërinë, jo për këneta!" /noa.al