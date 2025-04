Denoncimi: Policia ka dhunuar një 14-vjeçar në Tiranë, pasi e kapën duke hedhur kapsolla

Një 14-vjeçar dyshohet se është dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht nga efektivët në komisariatin nr.1 të Policisë në Tiranë, pasi ishte shoqëruar për shkak se kishte hedhur kapsolla. Rasti është denoncuar nga Komiteti i Helsinkit, ku kërkon që të hetohet rasti, teksa ngjarja ka ndodhur më 12 Prill.

Kanë qenë prindërit e të miturit, ata të cilët e kanë denoncuar ngjarjen tek Komiteti i Helsinkit dhe kjo e fundit bën me dije se pas verifikimit të rastit ka rezultuar se i mituri kishte një hematomë në krahun e syrit të djathtë dhe se nuk rezulton të jetë vizituar nga mjeku. Ndërkohë, në mbrëmjen e të njëjtës ditë, i mituri me kërkesë të prindërve është dërguar në spitalin e Traumës dhe nga ekspertiza mjekësore ka rezultuar se 14-vjeçari ishte goditur me grushta.

Bëhet me dije se prindërit e të miturit, më 13 Prill kanë depozituar një kallëzim pranë Agjensisë së Mbikqyrjes Policore si dhe në Prokurorinë e Tiranës. Komiteti i Helsinkit i bën thirrje institucioneve përgjegjëse ta hetojnë këtë rast me përparësi dhe seriozitet, me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe parandalimin e situatave të ngjashme në të ardhmen.