Rritja e konsumit të brendshëm dhe hapjes së mëtejshme, ekuilibron problemet që vijnë nga tarifat

Politikat e Kinës që synojnë shtimin e konsumit të brendshëm, rritjen e të ardhurave dhe hapjen e mëtejshme ndaj investimeve të huaja do ta ndihmojnë ekonominë e dytë më të madhe në botë të zbusë ndikimin negativ të goditjeve tarifore amerikane.

Kështu theksuan ekspertët ekonomikë gjatë një konference mbi paraqitjen e ekonomisë kineze gjatë tremujorit të parë të vitit, që u organizua të hënën në Pekin nga Forumi i Financave i 40 Personave i Kinës (CF40).

Sipas të dhënave të publikuara nga Zyra Kombëtare e Statistikave më 16 prill, ekonomia e Kinës i tejkaloi pritshmëritë në tremujorin e parë të vitit 2025, duke realizuar një rritje prej 5.4 dhe 1.2 për qind përkatësisht në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe me tremujorin e mëparshëm.

"Ekonomia kineze në tremujorin e parë të vitit 2025 vijoi prirjen e shëndetshme të tremujorit të katërt të vjetshëm, e nxitur kryesisht nga politikat fiskale proaktive," tha Zhang Bin, zëvendësdrejtor i Institutit të Ekonomisë dhe Politikës Botërore në Akademinë e Shkencave Shoqërore të Kinës.

Ai vuri në dukje se masat fiskale kanë përmirësuar ndjeshëm fluksin e përgjithshëm të parasë në qarkullim, duke çuar në rritje të të ardhurave dhe fitimeve për ndërmarrjet industriale dhe të ardhura më të larta të disponueshme për familjet. Sektori i pasurive të paluajtshme tregoi gjithashtu shenja fillestare të rimëkëmbjes, veçanërisht në qytetet e nivelit të parë, pasi politikat mbështetëse ndihmuan në stabilizimin e pritshmërive të tregut.

Mes goditjeve të kërkesës së jashtme, Zhang theksoi se zgjerimi i konsumit të brendshëm mbetet një përparësi kryesore.

Duke nënvizuar rolin e ndërmarrjeve private në inovacionin teknologjik dhe krijimin e vendeve të punës, profesor Huang Yiping, drejtori i Shkollës së Zhvillimit Kombëtar në Universitetin e Pekinit, u shpreh që reformat për të thjeshtuar proceset rregullatore, për të forcuar mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe për të siguruar konkurrencë të ndershme ishin thelbësore për të forcuar besimin e biznesit.

Huang shtoi gjithashtu se qeveria qendrore do të marrë më shumë përgjegjësi për të zbatuar politika që mbështesin kompanitë e orientuara drejt eksportit mes tarifave në rritje.

"Përparimi i fundit i mirë i negociatave Kinë-BE për automjetet elektrike është një shenjë e mirë," tha Guo Kai, president ekzekutiv dhe bashkëpunëtor i lartë i Institutit CF40, duke theksuar që kompanitë kineze mund të rrisin investimet në industrinë evropiane të automobilave, duke krijuar përfitime të ndërsjella, ashtu siç bënë kompanitë evropiane të automobilave në tregun kinez 30 deri në 40 vjet më parë.

Më 8 prill, Kina dhe BE-ja ranë dakord të fillojnë konsultimet sa më parë për çështjet e hyrjes në treg e të nisin menjëherë negociatat lidhur me angazhimet për çmimet e automjeteve elektrike, së bashku me çështjet që lidhen me bashkëpunimin dypalësh për investimet në sektorin e automjeteve. Marrëveshja pasoi një videotelefonatë ndërmjet ministrit kinez të Tregtisë Wang Wentao dhe Komisionerit Evropian për Tregtinë dhe Sigurinë Ekonomike Marosh Shefçoviç.

Guo theksoi se, duke pasur parasysh turbullirat në tregun global dhe rreziqet që rrjedhin nga politikat tregtare të ShBA-së, Kina duhet të vazhdojë dialogun dhe negociatat me partnerët kryesorë tregtarë, duke përfshirë BE-në dhe vendet e nismës "Një brez, një rrugë". Ai vuri në dukje se BE-ja, që po rishqyrton tani politikat e saj ekonomike në sfondin e goditjes tarifore të ShBA-së, ndan të njëjtin angazhim me Kinën për të mbështetur parimet themelore të sistemit të tregtisë së lirë.

Guo shtoi se politikat e Kinës që synojnë zgjerimin e tregut të saj të brendshëm të madh dhe rritjen e konsumit, po dërgojnë gjithashtu një sinjal të qartë në përgjigje të shqetësimeve nga ekonomitë e tjera lidhur me devijimin e mundshëm të mallrave kinez të eksportit në tregjet e tyre, si pasojë e rritjes së tarifave amerikane.