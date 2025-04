Korça pritet të bëhet me spital të ri rajonal – një qendër moderne shëndetësore që nis ndërtimin këtë vit

Korçë, brenda vitit nisin punimet për Spitalin e ri rajonal – një model i ri i shërbimit shëndetësor në vend

Korça do të bëhet së shpejti me një spital të ri rajonal, që do të ndërtohet nga themelet si një godinë moderne dhe funksionale, sipas standardeve bashkëkohore të menaxhimit spitalor. Spitali i ri do të zëvendësojë godinën aktuale 100-vjeçare, e ndërtuar në vitin 1927, dhe katër godina të tjera të shpërndara, që e bëjnë të vështirë koordinimin e shërbimeve mjekësore.

Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu vizituan ambientet e spitalit aktual në Korçë, ku u prezantua publikisht projekti i ri i hartuar në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës. Ata u takuan me mjekët dhe infermierët e spitalit dhe i njohën nga afër me planin transformues.

Një strukturë e integruar prej 19 mijë metrash katrorë

Projekti i ri parashikon ndërtimin e një godine të vetme, multifunksionale, ku do të bashkohen të gjitha shërbimet shëndetësore në një strukturë të vetme. Ai do të ngrihet mbi një sipërfaqe prej 19 mijë metrash katrorë, me 12 mijë metra katrorë ndërtim mbi tokë dhe 2,500 nëntokë. Spitali i ri do të organizohet në pesë blloqe funksionale, me urgjencën në hyrje, katër salla operimi në katin e dytë, parkim të organizuar dhe zonën e imazherisë të vendosur në pjesën nëntokësore të strukturës.

“Pemët ekzistuese do të ruhen dhe godina e re do të ndërtohet pa cenuar gjelbërimin. Gjithçka është llogaritur me përpikmëri për të përfshirë nevojat funksionale, logjistike dhe teknike të një spitali të kohës,” – theksuan hartuesit e projektit.

Punimet nisin brenda vitit 2025

Ministrja Koçiu siguroi stafin mjekësor se ndërtimi i spitalit të ri do të nisë brenda vitit 2025. Ajo theksoi se aktualisht shërbimet janë të shpërndara në katër godina të veçanta, gjë që e vështirëson punën dhe efikasitetin e personelit. Godina e re do të jetë një investim shumë i nevojshëm dhe i shumëpritur nga komuniteti shëndetësor lokal.

“Janë 71 mjekë dhe 230 infermierë që shërbejnë çdo ditë në këtë spital dhe meritojnë kushte më të mira pune dhe infrastrukturë moderne. Projekti është finalizuar dhe ne jemi të vendosur të nisim punimet këtë vit, siç ua kemi premtuar mjekëve,” – deklaroi ministrja.

Spitali i ri i Korçës do të jetë një nga investimet më të rëndësishme në infrastrukturën shëndetësore në juglindje të vendit, duke ofruar standarde të reja për kujdesin ndaj pacientëve dhe për kushtet e punës së stafit mjekësor. /noa.al