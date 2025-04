Kundërshtuan me dhunë policinë dhe u dëmtuan makinën, përfundojnë në pranga 3 vëllezërit në Dibër

Policia e Dibrës ka arrestuar tre shtetas në Maqellarë pasi kundërshtuan me dhunë punonjësit e policisë gjatë ushtrimit të detyrës dhe dëmtuan një nga automjetet e shërbimit.

Të arrestuarit janë A.M., 64 vjeç, A.M., 59 vjeç dhe A.M., 53 vjeç – të tre vëllezër, banues në Maqellarë. Sipas njoftimit zyrtar, ata po përballen me akuzat për “Kundërshtim me dhunë ndaj punonjësit të rendit publik” dhe “Shkatërrim i pronës”.

Ngjarja ndodhi gjatë një ndërhyrjeje të shërbimeve të Sektorit për Hetimin e Krimeve të DVP Dibër.

Sakaq, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.