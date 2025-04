Kryeministri Rama inspekton kantierin e “Polit të Dijes” në Korçë: Një kampus i ri për arsimin modern dhe të ndërkombëtarizuar

Korçë, së shpejti “Poli i Dijes” – kampusi i ri që do ta kthejë universitetin në një qendër ekselence

Në qytetin e Korçës po merr formë një nga projektet më ambicioze në fushën e arsimit të lartë: “Poli i Dijes”, një kampus i ri universitar i konceptuar si urë lidhëse mes dijes teorike dhe praktikës shkencore e teknologjike.

Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës së tij në qytet, ndaloi në kantierin ku po ndërtohet kampusi, një hapësirë prej 8500 metër katrorësh që pritet të transformojë rrënjësisht profilin dhe impaktin e Universitetit “Fan S. Noli”. Bashkë me drejtuesit e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe të bashkisë, ai u njoh nga afër me projektin që synon jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës, por edhe një qasje të re në menaxhimin dhe funksionimin e institucionit universitar.

Kampi do të përfshijë auditorë modernë, laboratorë kërkimorë, bibliotekë, hapësira për praktika mësimore, zyra dhe salla mbledhjesh, duke ofruar kushte bashkëkohore për studentët vendas dhe ata nga rajoni.

Një vizion i ri për arsimin e lartë në Shqipëri

Sipas Kryeministrit Rama, “Poli i Dijes” është më shumë se një projekt infrastrukturor; është një qasje e re ndaj arsimit të lartë, që lidh dijen me tregun e punës, kërkimin me zbatimin praktik dhe universitetin me komunitetin. Ai vlerësoi ndërthurjen e projekteve që po zhvillohen paralelisht në Korçë, si ferma didaktike e mollëve me sipërfaqe 36 hektarë, poli i industrisë kreative dhe kthimi i ish-maternitetit në një hotel dhe qendër rinore.

Drejtori i FSHZH-së, Dritan Agolli, theksoi se ndërtimi përfshin dy godina dhe do të lidhet ngushtë me iniciativat e tjera, duke krijuar një ekosistem të plotë zhvillimi rreth universitetit. Ai bëri të ditur se po punohet për ngritjen e një fondacioni menaxhues në bashkëpunim mes FSHZH-së, bashkisë dhe universitetit, me qëllim përfshirjen e një partneri të huaj që do të sjellë eksperiencë dhe risi.

Qendër e re kërkimi dhe ndërkombëtarizimi

Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” vlerësoi mbështetjen institucionale dhe theksoi se “Poli i Dijes” do të shërbejë si një qendër ekselence për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Ai bëri të ditur se tashmë kanë nisur disa bashkëpunime ndërkombëtare, si me Universitetin e Barit, që do të forcojnë më tej ndërkombëtarizimin e programeve dhe cilësinë akademike.

Kampi i ri universitar pritet të përfundojë së shpejti dhe të jetë funksional për të pritur brezin e ardhshëm të studentëve në një ambient që përfaqëson standarde europiane në arsim, infrastrukturë dhe vizion akademik. /noa.al