Katër shekuj më vonë, data e Pashkës përçan të krishterët. Disa udhëheqës të kishës duan ta ndryshojnë këtë

Prej më shumë se 400 vitesh, kishat Katolike dhe Ortodokse përdorin mënyra të ndryshme për të përcaktuar datën e Pashkës. Por kjo e diel do të shënojë një moment të veçantë për të krishterët, pasi të dyja kishat do të festojnë ngjalljen e Jezu Krishtit në të njëjtën ditë.

Për më tepër, udhëheqës të lartë fetarë — përfshirë Papa Françeskun — po shprehin dëshirën që kjo përputhje të bëhet e përhershme. Por kjo përkim e rrallë ka nxitur edhe mosbesimin e vjetër mes dy bashkësive të mëdha të krishterimit.

Kalendarë dhe përllogaritje të ndryshme

Data lëvizëse e Pashkës ndjek një rregull që duket i thjeshtë: e diela pas hënës së plotë të parë që ndodh në ose pas ekuinoksit të pranverës. Por që nga viti 1582, kur Papa Gregori XIII përshtati kalendarin gregorian (të përdorur sot nga Perëndimi), kisha ortodokse lindore vazhdoi të përdorë kalendarin më të vjetër Julian.

Për më tepër, secila kishë përdor përllogaritjet e veta kishtare për ciklet e hënës dhe ekuinoksin, që shpesh nuk përputhen me projeksionet shkencore. Si rezultat, Pashkët mund të festohen deri në pesë javë larg nga njëra-tjetra. Ka vite që përputhen njëra pas tjetrës, por mund të kalojnë edhe një dekadë pa përkim.

Dëshira e Papa Françeskut

Disa ditë para një shtrimi pesë-javor në spital, Papa Françesku përmendi këtë Pashkë gjatë një lutjeje në Bazilikën e Shën Palit në Romë, duke kujtuar 1700-vjetorin e Këshillit të Nikeas – ku drejtuesit e hershëm të krishterë u mblodhën për të zgjidhur çështje themelore të fesë.

“Sërish e përsëris thirrjen time: Le të shërbejë kjo përputhje si një shenjë – një thirrje për të gjithë të krishterët që të ndërmarrin një hap vendimtar drejt unitetit për një datë të përbashkët për Pashkën,” tha Françesku.

Ftesa e Françeskut, e shprehur në praninë e priftërinjve ortodoksë, nuk ishte e re. Qysh në një udhëtim në Turqi në vitin 2014, ai kishte deklaruar para gazetarëve se një datë e përbashkët “do të ishte logjike”.

“Është paksa qesharake,” kishte thënë ai, duke bërë një skenë imagjinare: “‘Më thuaj, Krishti yt, kur është ringjallur? Javën që vjen? I imi u ringjall javën e kaluar.’”

Ai ka gjetur një aleat te Patriarku Ekumenik Bartolomeu, udhëheqësi shpirtëror i ortodoksëve në mbarë botën. Papa ka thënë se “flasin si vëllezër”. Bartolomeu nga ana e tij e ka quajtur Françeskun “vëllai ynë më i madh” dhe ka përshkruar nismën për Pashkën si “një hap të vërtetë drejt pajtimit”.

Vetëm fitues, pa humbës?

Ideja e një Pashke të përbashkët është diskutuar që nga vitet 1960, me interes që rritet sa herë që përputhen festimet. Pengesa kryesore ka qenë gjithmonë ndjesia se njëra palë duhet të heqë dorë.

Protestantët, që ndjekin të njëjtin kalendar me katolikët, kanë qenë gjithashtu pjesë e diskutimeve.

Këshilli Botëror i Kishave, me qendër në Gjenevë, një bashkësi ortodokse dhe protestante, ka propozuar një kompromis: përdorimin e astronomisë moderne, përllogaritjet të bëhen sipas kohës së Jeruzalemit, duke ndjekur të njëjtën formulë themelore të vendosur shekuj më parë.

“Nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme sesa tani, sepse jetojmë në një botë të polarizuar dhe njerëzit në të gjithë botën dëshirojnë më shumë unitet,” tha peshkopi luteran Heinrich Bedford-Strohm, zyrtar i lartë i KBK-së. “Të gjitha çështjet e tjera – për kalendarin, për kohën, për hënën apo yjet – janë dytësore.”

"Me kushte të fshehta"

Ndërsa dëshira e Papës mbart ndikim të fuqishëm përmes autoritetit të centralizuar të Vatikanit, roli i Bartolomeut është më simbolik, pasi kishat ortodokse janë të vetëqeverisura në mënyrë kombëtare dhe lokale. Bisedimet midis Rusisë dhe kishave të tjera ortodokse janë të bllokuara për shkak të luftës dhe ndarjeve kishtare në Ukrainë.

Dhe për të komplikuar më tej konsensusin është historia e gjatë e mosbesimit – veçanërisht në Lindje, ku është gjithmonë e pranishme frika për përpjekjet e Vatikanit për dominim.

Gjatë një shërbese në Athinë për Javën e Madhe, prifti Anastasios mirëpriti besimtarët në Kishën e Shën Dhimitrit, pranë Akropolit. Ai tha se mbështet ndërtimin e lidhjeve me degët e tjera të krishterimit – por me kujdes.

“Mund të përpiqemi të ndërtojmë ura, por nuk mund të shtrembërojmë fenë tonë apo traditat e paraardhësve tanë, apo dogmat që Krishti vetë na i ka lënë,” tha ai. “Ka dallime të rrënjosura thellë. Sipas këndvështrimit tim dhe të shumë njerëzve këtu, uniteti i kërkuar dikur nga Kisha Katolike Romake nuk ishte i sinqertë; vinte me kushte të fshehta dhe kishte më shumë të bënte me dominim sesa me pajtim të vërtetë.”

“Harmoni e madhe”

Ndërsa dialogu mes kishave ecën ngadalë, kremtimi i përbashkët i Pashkës është tashmë një realitet praktik në disa vende. Kisha Ortodokse në Finlandë e ndryshoi datën në vitet 1920 për të përputhur festimet me shumicën luterane. Ndërkohë, katolikët në Greqi — pa bërë ndonjë ndryshim zyrtar në kalendarin e tyre — kanë kremtuar bashkë me pjesën tjetër të vendit që nga viti 1970.

Joseph Roussos, anëtar i një komuniteti katolik në ishullin grek të Syros, bëri udhëtimin e tij të parë në Vatikan muajin e kaluar.

Në moshën 67-vjeçare, ai kujton kohët kur Pashka në Greqi festohej ndarazi: kur shkollat dhe dyqanet mbylleshin për festa të ndryshme, dhe kambanat e kishave tingëllonin në mënyrë të trishtuar në dy javë të shenjta të ndara.

“Nuk ishte një situatë e mirë. Por kur filluam të festonim së bashku Pashkën, kishte një harmoni të madhe,” tha ai. “Jetojmë shumë mirë sot, dhe është vërtet e bukur. Shpresoj të mbetet kështu.” /noa.al me të dhënat e raportit special të AP

Foto: AP