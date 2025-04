I mituri italian u la i lirë një vit pasi vrau Bledar Dedja-n, reagon vëllai i viktimës: Si ta vrasësh për herë të dytë!

Pas gati një vit e gjysmë pas vrasjes së 39-vjeçarit me origjinë shqiptare, Bledar Dedja, i cili u gjet i vdekur më 21 janar 2024 në një pyll në Paderno del Grappa, vëllai i madh i viktimës ka dhënë një intervistë të gjatë në edicionin e sotëm të “ Corriere del Veneto ”.

Ai deklaroi se lajmi për lirimin nga burgu të 19-vjeçarit, i cili ishte i mitur kur vrau, i shkaktoi atij një përzierje dhimbjeje dhe zemërimi.

“Kanë kaluar pak më shumë se 12 muaj,” thotë ai, “dhe vrasësi i vëllait tim është tashmë jashtë. Ata thonë se do ia hedhë me shërbim prove një provë të thjeshtë. Por kjo nuk është drejtësi. Është sikur ta vrasës për herë të dytë.”

Vëllai i madh kujton atë të dielën e janarit kur në mëngjes u gjet trupi i Bledarit në Via Dei Carpini.

“Të gjithë ishim shumë të shqetësuar për të. Gruaja e tij kishte telefonuar duke na pyetur nëse e dinim se ku ishte sepse ai nuk ishte kthyer në shtëpi atë mbrëmje. Hera e fundit që e pashë ishte pasditja e së shtunës: ai më tha se duhej të shkonte në punë, por nuk u kthye më i gjallë”.

Asnjë nga familjarët, thotë ai, nuk dinte për jetën e dyfishtë të 39-vjeçarit.

“Për ne ai ishte një njeri i përkushtuar ndaj fëmijëve të tij, një punëtor që kishte arritur të blinte një shtëpi me vështirësi. Por gruaja e tij dyshonte për diçka: ata kishin debatuar shpesh kohët e fundit dhe ajo kishte rrëfyer se i kishte thënë se nëse ai nuk ndryshonte do të kërkonte divorcin dhe do t’i merrte fëmijët. Por ne nuk e dinim saktësisht se çfarë po ndodhte. Kur ai vdiq, ne ua ndërpremë abonimin në TV me pagesë të prindërve të mi, të cilët janë të moshuar dhe jetojnë në Shqipëri. Edhe sot nuk e dinë të vërtetën. Nëna ime fjalë për fjalë, i ka ikur mendja dhe po merr ilaçe. Natën ajo nuk fle dhe qan vazhdimisht. Dhe unë, që e vizitoj çdo dy muaj, nuk di më çfarë të bëj”.

Lajmi për lirimin e autorit e ka zënë në befasi.

“Kur e mora vesh ishte sikur edhe mua më kishin goditur me thikë pas shpine. E pyeta veten: por si është e mundur kjo? Ajo që i është bërë është e pafalshme. Dhe nuk mendoj se është e drejtë që kushdo që e vrau të lirohet. Unë besoj në drejtësi, por nuk mund ta honeps këtë gjë”.