Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 20 prill – Pasqyra zodiakale e Pashkës 2025

Mirë se erdhët në këtë udhëtim magjik të horoskopit të së dielës, 20 prill 2025. Ky është horoskopi i shkruar nga Paolo Fox me një stil ëndërrimtar dhe të thellë, ashtu si gjithmonë.

Yjet flasin me një zë të butë, dhe unë, si çdo ditë, përpiqem të përkthej mesazhet e tyre për ju.

Ky është një horoskop i mbushur me këshilla, ndjesi dhe reflektime. Lexojeni me zemër të hapur në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Zjarri – nga 21 marsi deri më 20 prill

E diela e Dashit do të jetë e fortë dhe e mbushur me energji. Ndihma e planetëve Mars dhe Hënë të jep guxim dhe një dëshirë të re për të vepruar. Ky është momenti më i mirë për të lënë pas dyshimet dhe pasiguritë. Yjet të ftojnë të rizbulosh pasionin tënd, sidomos në dashuri, ku mund të përjetosh një rilindje të vërtetë emocionale. Për ata që janë vetëm, ka gjasa për takime interesante. Për çiftet, forcohet lidhja dhe mirëkuptimi. Këshilla nga letrat: vish ngjyrën e kuqe për të tërhequr fat. Edhe në punë, edhe pse është ditë pushimi, një telefonatë mund të sjellë mundësi të papritura. Shpirti yt është në ngritje dhe yjet të buzëqeshin.

Demi

Toka – nga 21 prill deri më 20 maj

E diela e Demit është si aroma e natyrës dhe prekja e gjërave të vërteta. Venusi është në anën tënde dhe të jep hijeshi dhe ndjeshmëri, duke të bërë shumë tërheqës në dashuri. Kjo është një ditë ideale për të sqaruar keqkuptime ose për të bërë një premtim të rëndësishëm. Horoskopi të udhëzon drejt qëndrueshmërisë, jo vetëm materiale, por edhe emocionale. Letrat flasin për një zgjedhje që duhet bërë me qetësi. Në fushën e punës, një ide e vogël mund të bëhet shumë e vlefshme në ditët që vijnë. Edhe pse është ditë pushimi, mendja jote është aktive dhe plot ide. Fizikisht je në përmirësim – shfrytëzoje për të rifituar energjitë.

Binjakët

Ajri – nga 21 maj deri më 21 qershor

Ka lëvizje dhe trazira në mendimet e Binjakëve, dhe yjet tregojnë një histori me shumë nyje interesante. Hëna ndodhet në një pozicion që sjell kureshtje dhe gjallëri, duke të shtyrë të ndash kohë me të tjerët. Horoskopi të fton të hapesh ndaj përvojave të reja, qoftë edhe me një shëtitje me dikë që të bën të ndihesh mirë. Zemra është në lëvizje, por ende nuk ka gjetur qartësi. Letrat këshillojnë të mos marrësh vendime të nxituara: ajo që është e vërtetë, do të qëndrojë. Puna merr një pushim, por idetë nuk pushojnë kurrë. Një ëndërr gjatë natës mund të të sjellë frymëzim – mos harro ta shkruash.

Gaforrja

Uji – nga 22 qershor deri më 22 korrik

Një ditë romantike dhe e thellë pret Gaforren, shenjën e ndjeshme dhe ëndërrimtare. Yjet flasin për emocione që rikthehen dhe kujtime të vjetra që ndërthuren me shpresa të reja. Horoskopi të fton të kujdesesh për atë që do, qoftë një person, një pasion, apo thjesht qetësinë tënde. Në dashuri ndihen butësi dhe reflektime. Kartat tregojnë kartën e Hënës – bëj kujdes me ëndrrat, sepse mund të përmbajnë mesazhe me kuptim. Edhe shëndeti përfiton nga një ritëm më i ngadaltë – ndalo pak, merr kohën tënde. Brenda familjes, një gjest i papritur mund të të prekë në zemër.

Luani

Zjarri – nga 23 korrik deri më 22 gusht

Luani sot "ulërin", por me butësi. Kjo e diel sjell njohje të brendshme dhe reflektime të thella. Dielli, planeti yt udhëheqës, të jep forcë dhe hijeshi, ndërsa Hëna zgjon intuitën tënde. Horoskopi të këshillon ta përdorësh këtë ditë për t’u lidhur sërish me gjërat që të japin pasion. Në dashuri, mund të rizbulosh ndjenjat, veçanërisht nëse lë mënjanë krenarinë. Një person beqar mund të përjetojë një takim rrënjësor, ndoshta gjatë një shëtitjeje ose aktiviteti kulturor. Letrat sugjerojnë figurën e Mbretit të Zjarrit – udhëhiq, por dëgjo. Në punë, një ide nuk të ndahet nga mendja – shënoje, sepse mund të bëhet e artë.

Virgjëresha

Toka – nga 23 gusht deri më 22 shtator

Për Virgjëreshën, e diela fillon me një ndjenjë të re rregulli. Pas ditëve me mendime të turbullta, më në fund vjen qetësia. Horoskopi tregon se kjo është një ditë ideale për të vendosur rregull, si në shtëpi ashtu edhe në ndjenja. Në dashuri, ka nevojë për qartësi – yjet flasin për një bisedë të rëndësishme që duhet bërë. Kartat tregojnë kartën e Drejtësisë: vepro me ekuilibër dhe mos ki frikë nga e vërteta. Në punë, edhe pse është e diel, mund të marrësh një mesazh të rëndësishëm – kontrollo emailin ose telefonin. Shëndeti është në përmirësim, por truri yt ka nevojë për pushim. Shëtit në natyrë, nëse ke mundësi.

Peshorja

Ajri – nga 23 shtator deri më 22 tetor

Një e diel e ndjeshme për Peshoren, që ndjen më shumë se kurrë nevojën për ekuilibër dhe qetësi. Yjet të ftojnë të ngadalësosh ritmin dhe të lidhesh me emocionet e tua të brendshme. Dashuria është në qendër të vëmendjes: nëse ka diçka për të sqaruar, bëje me butësi dhe pa ushtruar presion. Karta e Eremitit të këshillon të thellohesh në veten tënde, por edhe të dëgjosh me zemër partnerin. Nëse je vetëm, mund të rishfaqet një person nga e kaluara. Puna është në sfond, por mos nënvlerëso një ide që rikthehet në mendje. Shëndeti përmirësohet nëse lëshon tensionet. Një shëtitje ose pak meditim mund të bëjnë mrekulli.

Akrepi

Uji – nga 23 tetor deri më 22 nëntor

Akrepi lëviz si një alkimist i shpirtit mes mistereve të zemrës. Hëna të jep një tërheqje të veçantë, por edhe ndjeshmëri të lartë – ki kujdes me fjalët, sepse mund të plagosin ose të shërojnë. Në dashuri ndihen pasion dhe intensitet, por është e nevojshme edhe sinqeriteti. Kartat tregojnë kullën: diçka duhet të shembet që të mund të rindërtosh më fort. Një person po të vëzhgon nga larg me kureshtje. Në punë, edhe pse është e diel, mund të vijë një lajm i mirë apo një fitore e vogël. Merri si shenjë pozitive. Shëndeti yt ndikohet nga gjendja emocionale: merr frymë thellë dhe lësho gjithçka që të rëndon.

Shigjetari

Zjarri – nga 23 nëntor deri më 21 dhjetor

Shigjetari e nis të dielën me dëshirë për të eksploruar, për të dalë nga rutina dhe për të zbuluar horizonte të reja. Horoskopi të këshillon të ndjekësh impulsin e zemrës: edhe një udhëtim imagjinar mund të të çojë larg. Në dashuri ka gjallëri, sidomos për beqarët – mund të takosh dikë që flet të njëjtën “gjuhë të shpirtit” si ti. Kartat tregojnë të Marrin: lëri hapësirë të papriturave. Për çiftet, rikthehet lehtësia dhe gëzimi. Puna? Edhe nëse mendja endet, një ide e rastësishme e sotme mund të bëhet konkrete shumë shpejt. Fizikisht ndihesh më i fortë, por mos e tepro.

Bricjapi

Toka – nga 22 dhjetor deri më 20 janar

E diela e Bricjapit është e thellë dhe reflektuese. Yjet të sugjerojnë të kthehesh nga shtëpia, nga njerëzit e dashur dhe nga gjërat që ushqejnë shpirtin tënd. Në dashuri, ndjesitë nuk shprehen me fjalë, por me gjeste të vogla, të heshtura dhe domethënëse. Për çiftet, është momenti për të rizbuluar bukurinë e jetës së përditshme. Beqarët janë të kujdesshëm, por një mesazh i papritur mund t’i zgjojë ndjenjat. Karta e Papës flet për urtësi – beso në përvojën tënde. Edhe në punë, mendimi yt i kthjellët do të jetë shumë i vlefshëm në ditët që vijnë. Por sot, ndalo pak. Kujdesu për veten dhe dëgjo trupin tënd.

Ujori

Ajri – nga 21 janar deri më 19 shkurt

Për Ujorin, kjo e diel është si një ëndërr me sy hapur. Mendja fluturon dhe zemra kërkon ta ndjekë. Horoskopi të fton të çlirosh krijimtarinë tënde – mund të shkruash, të vizatosh apo thjesht të fantazosh lirshëm. Në dashuri, gjithçka është e mundur: karta e Magjistarit flet për fillime të reja. Beqarët mund të përjetojnë një dashuri me shikim të parë, madje edhe në një vend krejt të papritur. Çiftet përjetojnë momente origjinale dhe të jashtëzakonshme. Puna mund të presë, por mos shpërfill një ide që të përndjek në mendime. Fizikisht, kërko pushim dhe lehtësi. Largohu nga streset e kota.

Peshqit

Uji – nga 20 shkurt deri më 20 mars

Peshqit lundrojnë në ujëra të thella dhe ëndërrimtare këtë të diel. Energjia e Hënës e bën akoma më të fuqishme intuitën tënde dhe ndjeshmërinë. Horoskopi të fton të dëgjosh instinktin tënd – nëse ndjen se diçka po ndryshon, ka shumë mundësi që të jetë e vërtetë. Në dashuri, një gjest i ëmbël mund të shërojë një plagë të vjetër. Nëse je vetëm, shpirti yt është në pritje – ndiq shenjat që të vijnë. Kartat tregojnë Yllin: ndiq dritën tënde, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. Në punë, një projekt krijues mund të nisë të marrë formë. Nuk është koha për veprim, por për përgatitje. Shëndeti është i mirë, por ruhu nga mërzitja – përkëdhele veten. /noa.al