Atentati me katër të plagosur në Tiranë/ Breshëria e plumbave preku dhe një makinë ‘Ford’. Shoferi: Ika nga frika me nxitim

TIRANË- Mësohet se gjatë mbrëmjes që ndodhi atentati mafioz ku mbetën të plagosur katër perosna, më 17 prill rreth orës 21:30, paralelisht me G Class ka qenë edhe një i ri me Ford. Bëhet me dije se makina e të të riut ka marrë një plumb në kolonën e derës së makinës. Ndërkohë pas ngjarjes, shoferi i makinës tip ‘Ford’, është larguar me shumë shpejtësi nga frika dhe është futur në parkimin e një qendre tregtare. Raportohet se pas disa minutash ai ka njoftuar policinë për atë çfarë kishte ndodhur.

Të riut i është marrë dëshmia por pavarësisht se ai pa gjithçka që ndodhi dhe ishte dëshmitar okular, nuk ka mundur të bëjë identifikimin e autorëve të ngjarjes por vetëm ka deklaruar se gjithçka ka ndodhur brenda një kohe shumë të shkurtër dhe ka ikur me nxitim nga frika.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30, ku persona ende të paidentifikuar kanë qëlluar me breshëri me armë zjarri drejt një automjeti tip "G-Class". Në këtë automjet ndodhenin katër persona, Arenc Stafa 34-vjeç, Kian Mullahi 19-vjeç, dhe dy të miturit D.D. 11 dhe M.D. 17-vjeç. Pas ngjarjes së rëndë hetuesit kanë marrë dëshmitë e të plagosurve, të cilët, ende të tronditur janë shprehur se nuk kanë asnjë konflikt dhe po ashtu edhe ditën e djeshme nuk kanë pasur asnjë sherr.

Të rinjtë nuk kanë asnjë precedent, po ashtu edhe shoferi i tyre nuk ka asnjë precedent dhe asnjë konflikt. Sipas informacioneve, tre të rinjtë, shokë me njëri-tjetrin, kishin dalë për të festuar ditëlindjen e 11-vjeçarit dhe po kthehenin në shtëpi me shoferin Arenc Stafa. Të shtënat me armë drejt tyre dhe ndjekja nga autorë ka filluar nga rrethrrotullimi i Shkozës përgjatë autostradës deri te TEG dhe më pas shoferi i "G-Class"-it për t’iu shmangur atentatorëve kanë shkuar drejt Lundrës.