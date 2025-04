Vrasja e Egli Progës/ Arrestohet edhe personi i pestë, përfundon hetimi dhe çështja i kalon gjykatës

Gjykata e Shkallës së Parë në Korçë ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për Andi Shkullakun, duke e çuar në pesë numrin e të ndaluarve për vrasjen brutale të Egli Progës, ngjarje e ndodhur disa muaj më parë në qytetin e Pogradecit.

Shkullaku, i cili u arrestua tre ditë më parë me urdhër të Prokurorisë së Korçës, akuzohet për moskallëzim krimi. Sipas hetimeve, ai ka qenë i pranishëm në vendin ku ndodhi dhuna fatale ndaj Progës, por është larguar nga skena pa njoftuar autoritetet dhe pa dhënë dëshmi.

Për këtë ngjarje të rëndë, në bankën e të akuzuarve do të ulen gjithashtu: Denis Meçe, Leonidha Guçe, Voltan Shkullaku dhe Arjan Manellari, të cilët përballen me akuzën e vrasjes me dashje në bashkëpunim.

Ndërkohë, Prokuroria e Korçës ka përfunduar fazën hetimore dhe ka kaluar dosjen për gjykim, duke çuar përpara procesin ndaj autorëve të dyshuar të një prej krimeve që tronditi opinionin publik në Pogradec.