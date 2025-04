Shokuese në Greqi! Vritet në makinë gjatë transmetimit Live në Facebook 42-vjeçari

GREQI- Një 42-vjeçar egjiptian i njohur për trafik droge është qëlluar për vdekje në Kallithea, Greqi. Në momentin që u qëllua, ai vetë kishte dalë në një live në Facebook, në të cilin duket momenti tronditës kur u qëllua dhe humbi jetën. Në vendngjarje u gjetën pesë gëzhoja nga një armë e kalibrit 9, ndërsa hetimet vazhdojnë.

Sipas informacioneve, autoritetet kanë identifikuar njeriun që u vra dhe është tregues se kanë gjetur shumë emra që e kanë shoqëruar, pasi mund të quhet Abdullah, Abd Ala, Abusiam apo Usam, ndërsa mbiemrat e gjetur për të janë Emal, Firas dhe Sade. Patronimet e ndryshme të gjetura nga autoritetet ishin Bolos, Bilel dhe Hamed, ndërsa emrat e nënës së tij të deklaruar herë pas here ishin Amira, Emira, Mirna dhe Merna.

Përveç emrave, ai kishte vite të ndryshme të lindjes dhe origjinës, pasi përveç Egjiptit kishte edhe dokumente nga Afganistani dhe Iraku. Siç tregon raporti, 42-vjeçari më parë kishte qenë disa herë në prangat e autoriteteve për çështje droge, ku hetuesit besonin se urdhri për vrasjen e tij ishte dhënë me shumë gjasa nga persona të “zonës”.

Për arsye ende të pazbardhura, autori ose autorët i kanë zënë pritë 42-vjeçarit dhe e kanë ekzekutuar teksa ndodhej brenda makinës së tij në rrugë të një pallati. Konkretisht, ata kanë kaluar pranë vendit të ngjarjes me një automjet dhe e kanë qëlluar në kokë dhe qafë, duke e plagosur për vdekje. Në momentin e ekzekutimit, makina ka qenë e ndezur me motor dhe xhami është rrokullisur. Në vendngjarje u gjetën pesë gëzhoja nga një armë 9 mm, ndërkohë që hetimet janë ende në vazhdim. Viktima ishte baba i dy fëmijëve dhe, sipas dëshmive të banorëve të lagjes, as nuk kishte shkaktuar ndonjë problem dhe as nuk kishte shfaqur ndonjë sjellje të çuditshme.