Capello ndez sfidën Inter-Barça: Katalanasit kanë forcë, por aty fshihet edhe dobësia e tyre

Në prag të përplasjes titanike mes Interit dhe Barcelonës në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve, legjenda e pankinës italiane, Fabio Capello, ka bërë një analizë të thellë mbi sfidën e madhe, që pritet të elektrizojë Europën. Në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, Capello është ndalur te filozofia e re e katalanasve nën drejtimin e Hansi Flick, tek “armët” e Interit dhe figurat kyçe që mund të bëjnë diferencën.

“Skuadra e Flick ka shumë cilësi, individualitete të rëndësishme dhe luan një futboll më pak ‘spanjoll’ se në të kaluarën, – thekson Capello, duke shpjeguar kthesën taktike të gjermanit në krahasim me traditën e stilit ‘tiki-taka’. – Trajneri gjerman preferon vertikalitetin më shumë sesa posedimin e topit me çdo kusht, kërkon presion të ashpër dhe të menjëhershëm. Kur humbasin topin, katalanasit të sulmojnë menjëherë për ta rikuperuar atë. Kjo është forca e tyre, por edhe, në mënyrë paradoksale, burimi i dobësisë së tyre”.

Duke zbërthyer më tej këtë aspekt, Capello nënvizon çelësin për Interin, të kapërcejë valën e parë të presionit katalanas: “Sekreti është të kalosh vijën e parë të presionit, pastaj hapen hapësira dhe Lautaro e Thuram duhet të jenë të zotë t’i shfrytëzojnë. Jo vetëm kaq, nëse e pengon Barçën që ta rifitojë topin menjëherë, zbutet rrezikshmëria e yjeve të saj përpara. Këtu kam parasysh Yamal, Lewandowski dhe Raphinha”.

Ish-trajneri i shquar italian sugjeron se një qasje e disiplinuar taktike mund ta çmontojë sistemin katalanas të lojës. Sipas Capellos, një tjetër element ku Interi mund të godasë është loja e ndalur: “Skuadra e Inzaghit ka edhe një ‘armë’ plus, që mund ta dëmtojë Barçën: goditjet standarte”.

Një sfidë e këtij niveli sjell gjithnjë kujtime të mëdha, ndaj Capello nuk ngurron të bëjë krahasime me Interin e tripletës së vitit 2010, sidomos përballë një talenti që po shkëlqen si Lamine Yamal: “Për ta ndaluar këtë Barcelonë duhet përqendrim ekstrem dhe disiplinë. Nëse Interi i tripletës e bëri ndaj Messit, mund të bëhet edhe sot ndaj Yamal. Lexoj krahasime të ekzagjeruara me Lamine, ka talent për ta fituar ‘Topin e Artë’ në të ardhmen dhe më thonë se është shumë i përulur. Sidoqoftë, Leo ishte unik që në moshën 16-vjeçare. Dhe këtë e them me bindje, sepse e kam parë nga afër atëherë”.

Për Capellon, faktor vendimtar mund të jetë edhe rendi i ndeshjeve dhe impakti emocional i “San Siros”: “Mendoj se lojtarët e Inzaghit mund ta menaxhojnë më mirë presionin kur e luajnë ndeshjen e parë në transfertë. Dhe pastaj, të kesh ‘San Siron’ në krah në 90 minutat vendimtare të kthimit është avantazh i madh”.

I pyetur nëse ka besim tek Interi, përgjigjja e ish-teknikut italian është e qartë: “Kjo Barcelonë është e rrezikshme, por Interi ka ‘armët’ e duhura për ta mposhtur. Do të jetë një betejë e madhe”.

Dhe në fakt, gjithçka flet për një spektakël të vërtetë mes dy prej skuadrave më të mëdha në histori. Barcelona kërkon ringjalljen e lavdisë europiane, ndërsa Interi ëndërron finalen me disiplinën, përvojën dhe sytë nga historia.